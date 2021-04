» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Luego de tres empates en fila, visita a Brown en busca de su primera victoria y, también, de una actuación convincente. Después de tres empates consecutivos y actuaciones que no convencieron, Villa Dálmine se presentará esta tarde como visitante frente a Brown de Adrogué por la cuarta fecha de la Zona B del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Lorenzo Arandilla, contará con el arbitraje de Jorge Broggi y presentará para el Violeta una doble oportunidad: por un lado, la chance de conseguir un triunfo que le permita sumar de a tres por primera vez en el certamen y, así, validar los empates anteriores; y por el otro, la de redondear una actuación que confirme una curva de crecimiento del equipo después de algunas mejoras que se observaron en su último compromiso ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. En ese sentido, el entrenador Felipe De la Riva comentó durante la semana que evaluó variantes en la formación titular respecto a los once que dispuso frente al conjunto patagónico y, por ello, quedaron planteadas dos dudas: la posibilidad de que Marcos Sánchez retroceda a jugar como lateral izquierdo y el ingreso de Leandro Larrea para atacar por el sector derecho y conformar un 4-4-2 más clásico. Sin embargo, por las características que ofrece el campo de juego de Adrogué y la formación rival, no sorprendería que el uruguayo termine repitiendo a los mismos once titulares que utilizó el pasado domingo y mantenga el esquema 4-1-4-1. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Franco Flores o Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero o Marcos Sánchez; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Leandro Larrea o Sánchez; Cristian Ojeda, Alejandro Gagliardi; y Luciano Vázquez. La novedad en la nómina de convocados es la reaparición de Sergio Sosa, quien se había perdido el duelo con Guillermo Brown por un golpe. Los demás citados son Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Tomás Garro, Germán Díaz y Franco Costantino. Por su parte, el Tricolor llega a este encuentro luego de haber conseguido una gran victoria en San Juan frente a San Martín. Así, suma 7 puntos en tres presentaciones y se ubica en la segunda posición, a dos unidades del líder Güemes de Santiago del Estero (9). Para este partido, Brown recuperará además a su entrenador, Pablo Vicó, quien estuvo ausente en las últimas dos fechas por haber sido positivo de coronavirus; y también al mediocampista Jacobo Mansilla, otra baja por Covid. En contrapartida no tendrá al delantero Patricio Vidal, que sufrió un desgarró en San Juan. Su reemplazante sería Mateo Acosta, quien conformará una dupla de mucha altura junto a Facundo Bruera (marcó por duplicado frente a San Martín). Una situación que seguramente lleve a De la Riva a mantener a Zaid Romero entre los titulares. Entonces, de no mediar sorpresas, los once del "Bigotón" para recibir al Violeta serían: Martín Ríos; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortiz, Alejandro Gómez; Mauro Bazán, Pablo Cortizo, Matías Sánchez, Matías Sproat; Mateo Acosta y Facundo Bruera. La nómina de convocados del Tricolor se completa con Mauro Ruggiero, Matías Rodríguez, Matías Noble, Agustín Graneros, Jacobo Mansilla, Nicolás Sánchez, Ramiro Fórmigo, Juan Mendoza y Joel Martínez.

EL VIOLETA JUEGA DESDE LAS 15.30 HORAS EN EL ESTADIO LORENZO ARANDILLA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 29. En 28 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones y Brown logró también 10 triunfos. Se registraron 8 igualdades. El Violeta convirtió 36 goles, mientras el Tricolor marcó 34 COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: el Violeta ganó 7 (22 goles) y Brown venció en 4 (14 goles). Empataron 4 encuentros. COMO LOCAL BROWN. Jugaron 13 partidos: Villa Dálmine ganó 3 (14 goles) y Brown venció en 6 (20 goles). Igualaron 4 cotejos. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 5 de octubre de 2019, por la 8ª fecha del Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional, Brown se impuso 2-1 en Campana con goles de Tomas Molina y Ariel Kippes. Para el Violeta marcó Catriel Sánchez. EL ULTIMO DE VISITANTE. El domingo 11 de junio de 2017, por la 37ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, el Tricolor le ganó 2-1 al Violeta con tantos de Luciano Nieto y Joel Martínez. El empate transitorio había sido obra de Jonathan Figueira. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Luis Cesáreo, Oscar Facchetti, Adolfo Cavallaro, Carlos Morales, Horacio Lobos, Miguel Benítez y Renso Pérez, todos con 2 goles. MAXIMOS GOLEADORES DE BROWN: José Maravilla, Rodolfo Banegas, Jorge Loiero, Pedro Tsichik y Martín Minadevino, todos con 2 goles. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 4 presentaciones sin vencer a Brown, con 2 empates y 2 derrotas. La última victoria Violeta fue el 13 de noviembre de 2016, por la 14ª fecha de la B Nacional 2016/17: 3-0 con goles de Leonardo Carboni, Lautaro Formica y Juan Manuel Mazzocchi. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El sábado 16 de agosto de 2014, por la 3ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine se impuso 2-1 en Adrogué. BROWN (1): Fernando Otarola; Matías Cortave, Víctor Soto, Guillermo Esteban, Facundo Lemmo; Matías Córdoba (Mauro Bustos), Rodrigo Pepe, Oscar Villamayor y Lucas Díaz Canevaro (Jonathan Tridente); Rodrigo Aillapán y Juan Manuel García (Jonathan Philippe). DT: Pablo Vicó. SUPLENTES: Diego Quiros, Jonathan Toledo, Alan Sosa y Zelmar García. VILLA DÁLMINE (2): Carlos Kletnicki; Carlos Fernández, Matías Valdez, Rubén Zamponi; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Núñez, Lucas Piedra (Mauro Frattini); Gabriel Sanabria (Juan Celaya); Esteban Pereyra (Diego Grecco) y Javier Rossi. DT: Sergio Gabriel Rondina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Juan Ferreira, Mariano Ridao y Matías Nouet. GOLES: PT 4m Javier Rossi (VD). ST 25m Juan Celaya (VD) y 27m Rodrigo Aillapán (B). ARBITRO: Eduardo Gutiérrez.

