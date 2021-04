Argentina, entre los 52 países con apertura parcial de escuelas

Así lo indican datos del "COVID-19 Impact on Education", un relevamiento mundial que realiza la UNESCO. La Argentina está entre los 52 países del mundo que lograron una apertura parcial de las escuelas en este 2021. La información surge del mapa interactivo "COVID-19 Impact on Education" publicado por UNESCO, que desde febrero de 2020 recopila datos sobre la evolución de los estudiantes afectados por los cierres de escuelas en el mundo. Con la llegada del comienzo del ciclo escolar 2021, el Observatorio Argentinos por la Educación elaboró el "Monitoreo semanal de apertura y cierre de escuelas en el mundo" basado en los datos publicados por UNESCO. El reporte busca acercar datos sobre el estado de las instituciones educativas afectadas por el COVID-19 y visibilizar el porcentaje de escuelas abiertas y cerradas en el mundo. El monitoreo está basado en cuatro indicadores para definir el estado de las instituciones educativas: Países abiertos, Países parcialmente abiertos, Países en receso académico y Países cerrados. Los Estados relevados fueron agrupados en las regiones América Latina, América del Norte, Europa y resto (África, Asia y Oceanía). Al 1 de abril, en 69 países las escuelas están totalmente abiertas, mientras que en 26 países las escuelas siguen cerradas por el COVID-19. Son 52, entre ellos Argentina, los que adoptaron aperturas parciales. En América Latina, El Salvador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, y Venezuela tienen el cierre total de sus escuelas. En Europa, las escuelas de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia y Serbia están completamente cerradas. El ranking contempla los cierres completos de las escuelas en 156 países en las situaciones en las que todas las escuelas fueron cerradas a nivel nacional debido a COVID-19. La información muestra que las escuelas han estado cerradas por completo durante un promedio 17,4 semanas en países con más de un millón de habitantes a nivel mundial. El primer puesto lo ocupa Bangladesh con un total de 47 semanas con escuelas totalmente cerradas, es decir, 11,75 meses sin presencialidad. Argentina se encuentra en el puesto número 44 de mayor tiempo de escuelas totalmente cerradas a nivel mundial, sumando 5 meses y 2 semanas (22 semanas). Dentro del ranking de América Latina, se posiciona en el puesto 14 teniendo por delante a países como Brasil, Paraguay, México y Venezuela, entre otros. Si observamos cierres totales más cierres parciales de las escuelas, Argentina se encuentra en el puesto 15 a nivel mundial con un total de 11 meses y 2 semanas de cierre total y parcial de sus escuelas (46 semanas) y en el puesto 2 en el ranking de América Latina, compartiendo su lugar con Costa Rica, Honduras y Panamá, y teniendo por delante a Bolivia. Los cierres parciales se consideran cuando no se encuentran habilitadas la totalidad de escuelas del país por la situación de COVID-19, en países federales esta situación es más compleja ya que si algunas provincias no volvieron a clases se considera que la totalidad del país solo tiene apertura parcial. La duración de los cierres varía mucho según la región, Europa reporta menos de la mitad de tiempo con cierre total de sus escuelas que América Latina. Específicamente, el promedio de América Latina da un cierre total de sus escuelas de 27,9 semanas mientras que el promedio de Europa da 13,1 semanas. Australia, Bielorrusia, Burundi, Estados Unidos, Nicaragua, Rusia, Suecia, Tayikistán y Turkmenistán son los únicos países que no cerraron por completo sus escuelas a nivel nacional.



Argentina, entre los 52 países con apertura parcial de escuelas

