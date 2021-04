Stella Maris Girolidi

Hoy es Domingo de Pascuas de Resurrección. Imagino a Jesús, en el jardín de Jetsemani, transpirando sangre, sabiendo quién era, pero también humano y pidiendo a Dios que aparte de sí ese cáliz. Ahí tenemos a Jesús, dejando un mensaje superador para todos nosotros: cuando uno tiene un par de cosas claras, cuando entiende el mandato, la idea, la voluntad, no importa el sacrificio por los demás. Ese mensaje, también, sirve para la actividad política. Lo que quiero expresar es que no hace falta que nadie se inmole por nadie, pero sí es de esperar que al menos que haya diálogo genuino en pos del bien superior. Y ya lo dijo el General: "En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres". Al pan pan, y al vino, vino: como se dice en la cancha, Abella fue un gol de otro partido. Tanto fue así, que fue ratificado en un segundo mandato por el voto popular porque lo hizo bien. Pero, lamentablemente, nuestros Intendente representa a Juntos por el Cambio: una coalición de derecha que excluye, que miente, que no tiene otro proyecto más que ser funcional al capital puesto al servicio de la bicicleta financiera y la fuga de divisas, del negocio de los dueños del poder real y sus amigos; gente a los que no les importa decir que la vacuna Sputnik es veneno con tal dinamitar una gestión. Compañeras y compañeros, así como Jesús descendió al infierno y revivió entre los muertos (pido perdón por la analogía porque estoy al límite de la blasfemia) me parece que ya pasamos por el infierno, y seguimos en un purgatorio que parece eterno. ¿Cuánto más vamos a esperar? Una vez más, convoco al PJ de Campana para construir una unidad superadora que nos saque de este limbo en el que cada uno hace lo que le parece, solapándonos, perdiendo sinergias, malgastando energías. Y como muestra basta un botón: es una vergüenza imperdonable que hoy el PAMI Campana siga acéfalo por culpa de las luchas intestinas a nivel local. ¡Dios mío! Tenemos un diputado nacional, una diputada provincial, siete bancas en el HCD, una decena de agrupaciones con ganas de trabajar, miles de afiliados y militantes, y nos quedamos viendo si a Elisa Abella le da para ser Intendente mientras Ezequiel Sabor, un gerenciador del PRO, es el Jefe de Gabinete... Compañeros y compañeras: Hay un Presidente que nos necesita, hay un gobernador que nos necesita y, fundamentalmente, nuestros vecinos nos necesitan. Sinceramente les digo: el tiempo se agota, hagámonos cargo de una vez por todas. ¿Nadie puede bajarse del caballo y entender lo que está pasando? Ojalá estas Pascuas de Resurrección, inspire a más de uno y salgamos de esta encrucijada política lo antes posible.

Opinión:

Ojalá estas Pascuas nos inspiren

Por Stella Maris Girolidi

