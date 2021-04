» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Carpano tildó de "absolutamente irresponsable" la postura de Abella ante el repunte de contagios













Roberto Carpano

El dirigente local del Partido del Trabajo y del Pueblo cuestionó que el Municipio no haya adherido a las recomendaciones del gobierno nacional para que la administración pública realice teletrabajo. Y le reclamó mayor promoción de las medidas de prevención. El repunte de casos confirmados de coronavirus a nivel nacional no deja dudas para Roberto Carpano: "La segunda ola de la pandemia ya llegó a Argentina", aseguró el dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo. "Estamos ante un crecimiento explosivo de casos de Covid. La situación es muy preocupante", agregó. Esta situación llevó al gobierno nacional a establecer que los trabajadores de la administración pública nacional realicen sus tareas de manera remota. Y en ese mismo anuncio, que fue encabezado por la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se exhortó a los gobiernos provinciales y municipales a tomar también esa misma determinación. "Pero el intendente (Sebastián) Abella decidió no acompañar esas medidas", cuestionó Carpano, quien lamentó la frase "el municipio no se detiene" que manifestó el jefe comunal para hacer su anuncio: "Es absolutamente irresponsable la actitud de Abella, que además sigue convocando a eventos públicos en la ciudad, en lugar de promover las medidas de cuidado que son necesarias para poder enfrentar esta segunda ola de Covid". Para el dirigente del PTP, mientras se avanza en la vacunación en nuestro país, "es imprescindible volver a tomar las medidas de cuidado para prevenir los contagios" y remarcó, entre ellas, al distanciamiento social, al uso del barbijo, al lavado de manos y la ventilación de los ambientes. Además, Carpano desestimó "falsas" dicotomías que se han planteado ante la posibilidad de que vuelvan a establecerse medidas restrictivas de circulación que puedan afectar a ciertos sectores económicos. "Los sectores de la derecha concentrada de nuestro país intentan minimizar las consecuencias de la pandemia. No debemos aceptar las argumentaciones falsas entre salud y economía, o entre trabajar para los vecinos o cuidarnos, como lo hace el intendente Abella, quien sostiene la política macrista", explicó al respecto. Finalmente, Carpano afirmó que "es imprescindible el protagonismo popular para enfrentar la pandemia, como se demostró con la enorme solidaridad que han sostenido a comedores y merenderos, o colaborando directamente con la campaña de vacunación". UNA MIRADA INTERNACIONAL En el análisis de la situación sanitaria actual, en este marco de pandemia de coronavirus, y su relación con las posturas que han tomado diferentes gobiernos, el dirigente nacional del PTP señaló que Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil, han adoptado "conductas criminales", cuyas consecuencias "están a la vista de todo el mundo". Y dejó entrever que Mauricio Macri habría tomado también ese camino en caso de haber estado como Presidente del país durante esta pandemia. "En su reciente libro miente al no reconocer su responsabilidad en la profunda crisis económica y social que provocó su gobierno y reitera sus coincidencias con las concepciones reaccionarias que han fundamentado las conductas criminales que hemos visto en Estados Unidos y Brasil, donde las consecuencias directas de esas políticas generaron la saturación del sistema de salud y la pérdida enorme de vidas humanas", afirmó Carpano. En cuanto a la distribución de las vacunas, el representante del PTP señaló que "un puñado de países e imperialistas siguen monopolizándolas, desviando dosis o comprando vacunas por el triple de su población" sin cumplir "los acuerdos que tomaron con el gobierno argentino". Por ello, según su análisis, "es urgente que el gobierno nacional dé un fuerte apoyo financiero a las investigaciones para lograr vacunas que se están realizando en nuestro país y que van a ser fundamentales para poder proteger al conjunto de nuestro pueblo".

Carpano tildó de "absolutamente irresponsable" la postura de Abella ante el repunte de contagios

