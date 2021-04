Cansados de reclamar, vecinos del 9 de julio se reunieron con Alejo Sarna

Tras más de 3 años de reclamos sin ningún tipo de respuestas al Gobierno comunal por la falta de mantenimiento y de obras públicas en el barrio, vecinos del 9 de Julio convocaron a una reunión entre quienes viven en la zona junto con el referente del Frente de Todos Campana. Días atrás, quienes viven en el barrio 9 de Julio convocaron a un encuentro vecinal por la cantidad de reclamos generados al Municipio durante más de 3 años y que no obtuvieron respuestas. Estado de abandono de calles, falta de mantenimiento en luminarias y ausencia de obra pública de cloacas y cordón cunetas fueron los principales problemas, pero principalmente el total desinterés del gobierno local en escuchar todos estos reclamos, motivaron a quienes viven en la zona a reunirse con el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, a quien pusieron al día y le manifestaron todas estas cuestiones. "Enviamos reclamos al Cemav, juntamos firmas y se las llevamos, y no solo no nos solucionaron los problemas, sino que ni siquiera nos escucharon" fueron las declaraciones de un vecino. "Parece que como no representamos cantidad de votos, no somos prioridad para hacer obras" comentó otro vecino indignado. Por su parte, Alejo Sarna comentó que "es una pena que se tenga que llegar a esta instancia después de años de reclamos para las y los vecinos del barrio 9 de Julio que merecen vivir en condiciones dignas como todas y todos los campanenses. Lamentablemente hoy el Municipio tiene una visión de la gestión dirigida a priorizar y realizar acciones de estética y marketing que no resuelven los problemas de fondo, los problemas estructurales de la ciudad. La cloaca y el cordón cuneta son fundamentales en términos sanitarios y de higiene urbana, sin embargo en los últimos 5 años no se avanzó prácticamente en nada con estas obras que las y los vecinos de Campana tanto esperan". A su vez, el referente del Peronismo local instó a los vecinos de barrio 9 de Julio "a no bajar los brazos, a organizarse como comunidad y a buscar objetivos colectivos en pos de mejorar la vida de uno y del que vive al lado. De esta manera todas y todos vamos a poder vivir mejor en una comunidad que se realiza. Los logros más importantes se consiguen de manera colectiva". "Campana necesita un Municipio que resuelva los problemas estructurales que tiene la ciudad. Avanzar con la cloaca y el cordón cuneta para eliminar la zanja tiene que ser una prioridad, pero principalmente escuchar a las y los vecinos, que hoy no sucede" concluyó Alejo Sarna.

Alejo Sarna reunido con vecinos de 9 de Julio



Cansados de reclamar, vecinos del 9 de julio se reunieron con Alejo Sarna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar