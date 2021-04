» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Radiofónicas:

"La Hora del cine y otras yerbas" con Julio Rodolfo Aro







El programa de radio " La Hora del cine y otras yerbas" que será emitido el próximo domingo 4 de Abril por FM Santamaría 91,3 mhz. hará un humilde homenaje a la gesta de las Malvinas, emitiendo al aire un reportaje a Julio Rodolfo Aro, un ex combatiente de Malvinas, nacido en la bella ciudad de Mercedes BS.AS., donde cumplió su llamado de la Patria en el regimiento cito en la misma ciudad de Mercedes, que le dieron la baja anticipada, solicitada por el, por ser sostén de familia ya que su padre murió cuando él era muy joven, allá por 1981. Pocos meses despues de su baja en el año 82, fue nuevamente convocado por los acontecimientos que se avecinaban, y allí partió rumbo al sur y luego a las islas donde desempeño su papel como soldado, junto a muchos que no pudieron regresar, sobre todos aquellos que como la placa lo indicaba en el cementerio "Soldado solo conocido por Dios". Esta frase no lo dejo tranquilo y lo acompaño a su regreso de las islas a su ciudad natal, y entre idas y vueltas; broncas, odios, impotencia e injusticias se fue a vivir a Mar del Plata, donde aún reside, y pudo transmutar esa energía negativa y destructiva en acción positiva, luego de conocer al gran director de Cine Miguel Monforte y poder realizar un documental "Héroe Corriente", donde se ven las secuelas de la Guerra. Formó junto a otras personas con el mismo potencial e inquietud, la Fundación Nomeolvides, donde no solo trabaja sobre sus compañeros desconocidos sino también con sus familiares, realizar a través de un encuentro con Roger Water, la entrega de un documento en el Senado de la Nación a la en ese momento Presidenta Cristina Fernández, conjuntamente con el arduo trabajo del grupo de Antropología Forense, para lograr identificar más de 100 compañeros N.N. Es candidato a Premio Nobel de la Paz en este año, por su labor. Si queres saber mas de su poderosa obra solo tenés que escucharnos el 4 de Abril a las 20 hs. en FM Santamaria 91,3 mhz. en "La Hora del Cine y otras yerbas", Conducido por Esteban Busso.





Radiofónicas:

"La Hora del cine y otras yerbas" con Julio Rodolfo Aro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar