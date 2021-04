» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Pesach Sameach - Felices Pascuas - 2021 El Señor dijo a Moisés y Aaron en Egipto, "Este mes está para ser el primer mes de ustedes, el primer mes de vuestro año…" (Éxodo 12:1-2) (Era el mes de Nisan) A los Israelitas les fue ordenado que comenzaran un calendario que celebrara éste Paso, o Pascua el mismo día cada año. Hay diferencias entre el calendario Judío y el calendario Occidental, un día se mueve en cada año con respecto al calendario Occidental. De modo que éste día, pasados más de 3500 años de él, los Judíos continúan celebrando la Pascua cada año, en el mismo día de su calendario. El seguimiento de ésta celebración a través de la Historia, nos revela algo realmente extraordinario. Surge del mismo Evangelio en donde están registrados los detalles del arresto y juicio de Jesús: "Entonces los Judíos llevaron a Jesús…al palacio del Gobernador romano Pilatos…para evitar alguna impureza para su ceremonia, los Judíos no entraron en el palacio, pues querían estar habilitados para la Cena de Pascua" (Pilatos) les dijo (a los líderes Judíos) "… Pero es su costumbre pedirme que le libere a un prisionero en los días de Pascua. ¿Quieren pedirme que libere al "rey de los Judíos"? Ellos gritaron en respuesta: "No, no a él…" (Juan 18:28, 39-40) La conexión entre la crucifixión de Jesús y la Pascua está corroborada en las escrituras rabínicas del Talmud. Estos son testimonios de fuentes antagónicas, por lo que ellos no tienen motivo para estar de acuerdo con los escritores de los Evangelios. Sin embargo, ellos afirman que: "Jesús fue apresado en la víspera de Pascua… "(Sanhedrin 43a de Talmud Babilónico; citado en Jesús y los Orígenes Cristianos fuera del Nuevo Testamento. FF Bruce. p 56. 1974 215pp) En otras palabras, Jesús fue arrestado y ejecutado en el día de Pascua del calendario Judío - el día que los Judíos matarían un cordero en memoria de aquellos que en 1500 AC hicieron que la muerte pasara de largo. DIFERENCIAS ENTRE PESAJ JUDIO Y PASCUA CRISTIANA Hay diferencias y similitudes entre la Pascua Judía y Cristiana pero existe una profunda relación entre ambas. Cristo murió el primer día de la fiesta judía que celebra la liberación por Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En ambos casos se produce un sacrificio y una liberación. Antiguamente, la Pascua judía o Pésaj era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad. Con ello celebraban la llegada de la primavera y lo hacían luego de la primera Luna llena de la estación de primavera. Posteriormente, pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Para el cristianismo, la Pascua también es la fiesta más importante de todo el año ya que en ella se celebra el paso de Jesús de la muerte a la vida, es decir, la resurrección. Si bien no hay tradiciones específicas, las familias se suelen reunir el domingo de Pascua para conmemorarla. Sin embargo, las fechas de las Pascuas cambian todos los años para judíos y para cristianos y si bien a veces coinciden, no es una regla estricta ya que las festividades se rigen por diferentes calendarios. Los judíos tienen uno lunar de 354 días y los cristianos uno solar de 365. Pesaj, la fiesta del Éxodo de Egipto, se celebra del 27 de marzo al 4 de Abril de 2021. Es considerado el momento del nacimiento del pueblo judío. En los días de Pesaj, se celebra la liberación de la esclavitud, tanto física como espiritual. La festividad dura una semana, pero la preparación suele comenzar mucho antes. En la Pascua cristiana, que este año coincide en la misma fecha, se celebra la resurrección del Señor al tercer día de su muerte, contando también que comienza en el día denominado el Miércoles de Ceniza, que da comienzo a la Cuaresma, un período de 40 días que conducirá a los fieles cristianos hasta la Semana Santa y, especialmente, hasta la celebración de la Pascua de Resurrección. Catequesis: El porqué de "El conejo de Pascua" Su uso proviene del hecho que antiguamente la figura de la liebre silvestre se utilizaba como recurso de catequesis para hablar sobre cómo debía ser el camino del cristiano hacia la resurrección. Las patas traseras de la liebre son grandes, poderosas y sirven para ascender por terrenos empinados. En cambio, las patas delanteras son pequeñas y débiles. "Esas patas hacen que al conejo le sea fácil ascender y difícil descender. Esto era utilizado para representar el camino de la vocación del cristiano. Debe ser reacio y difícil ir para abajo en su vida moral y a la vez debe ser pronto, presto y ágil para ir hacia arriba, la resurrección del Señor". Fuentes: Elazo; aciprensa; Noticias ASTV.

