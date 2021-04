P U B L I C



Se trata de Andrea Mabel Díaz a quien le fue extirpado todo el intestino grueso y necesita bolsas de colostomía, entre otros elementos. Desde su creación, la agrupación Amigos Ford Campana siempre han tratado de tender una mano a vecinos con alguna necesidad de urgencia. Hoy, una de sus integrantes requiere ayuda. Se trata de Andrea Mabel Díaz (32) quien es madre de Gabriela (10), Bautista (9), Juan Cruz (6) y Alma (10 meses). Andrea fue diagnosticada con una enfermedad en su aparato digestivo, que la ha llevado a ser intervenida quirúrgica-mente dos veces. En la última cirugía lamentablemente le fue extirpado todo el intestino grueso, por ello, de ahora en más utilizará bolsas de colostomía. Debido a su estado de salud, para regresar a su hogar Andrea debe tener una vivienda digna, con un baño acorde, que ayude a mejorar su calidad de vida, y la de su familia, puesto que viven en una precaria casilla de madera con muchas falencias, que no solo no les brinda seguridad, sino que no la protege ni de las inclemencias del clima. Hoy A.F.C solicita colaboración, por mínima que sea. "Si posees materiales de construcción que ya no vas a darle uso, aberturas, un inodoro en condiciones, o algún mueble que ya no te sea de utilidad, todo cuenta. En cuanto a salud, podes colaborar con bolsas de colostomía Coloplast 15570/12490, guantes, solución fisiológica, cinta hipo alergénica, gasas, apósitos. Para colaborar podes comunicarte a los siguientes números telefónicos, 3484 227048 (Altamirano Raúl, hermano de Andrea); 3489 352409 (Sánchez Nicolás, presidente A.F.C); 3489 618293 (Aguirre Laura secretaria A.F.C.). Estamos completamente seguros de que contamos con tu colaboración, porque sabemos que como reza nuestro lema, con amigos de fierro, todo se puede", señalaron desde la agrupación.



Andrea, además, es madre de 4 hijos, incluyendo un bebé de 10 meses.



Cruzada Solidaria de Amigos Ford Campana para una de sus integrantes

