Después de haber cumplido con el Servicio Militar en 6 de Infantería "Mercedes" y trabajando en Siderca, la policía me avisa que tengo que presentarme porque el Estado Mayor del Ejército me incorporaba para la Guerra de Malvinas. Mi padre me acompaña a Mercedes en tren y allí me presento al Tte. Coronel Jefe de Regimiento y me agradeció por venir a defender la patria. Partimos a las 7 hs en helicóptero a las Islas Darwin. La compañia estaba formada por 105 camaradas de la clase 1961 entre oficiales y suboficiales. El frío era atroz. Nos mirábamos unos a otros. Eramos chicos. Ya los de Clase 1962 estában en combate. Fue terrible perder camaradas, verlos sufrir. Solamente con acordarme me pone mal, triste. Recuerdo que la mitad de nosotros no regresó. Fue duro, frío, triste y teníamos hambre. Ahí recordás la sopa de mamá, de un guiso caliente... Sufrimos todos! Ya pasaron 39 años der esa triste experiencia por un lado. Por el otro defender la Patria! La Bandera!... Fue un honor. Me siento un veterano Héroe de Malvinas, tengo orgullo de ser argentino y haber ido y tristeza por todos los que no volvieron, que están en el recuerdo de sus familias y mi corazón. El día de mañana mi nieto Ciro Herrera podrá decir: "Mi abuelo fue un héroe y defendió las Islas Malvinas", con eso me siento más que feliz. ¡Gracias a todos los que recuerdan este día! Gracias señor Intendente Sebastián Abella y Secretaria por haberme dejado estar en la plaza mirando mi bandera y acompañando a mis camaradas. Dios los bendiga!!!!

Vicente O. Herrera

Veterano Héroe de Malvinas

