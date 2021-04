"El Sapito", 1,65 m de altura, nació el 5 de enero de 1944. Jugó en Sportivo Canillitas y en Defensor de Uruguay, antes del ingreso a San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires en el año 1968; el uruguayo que más veces vistió la camiseta azulgrana. Fue campeón en 1968 con "Los Matadores", primero del Fútbol Profesional Argentino "Invictos", en 1972 (Metro y Nacional) uno de ellos también "Invictos" y en 1974 fueron en total 446 partidos, donde el 4 que nunca jugó para menos ocho, se destacó por encima de otros jugadores en su mismo puesto.

En mi club de barrio del zanjón en Chiclana y Jacob de mi querida Campana en una de las últimas visitas donde funciona aún la peña que lleva su nombre "Roberto Telch", le pregunté a solas por qué, para mí uno de los mejores Nº 4 del mundo, no jugó nunca en el seleccionado uruguayo y me respondió con tres palabras. ¡Porque no pegaba! en su puesto lo hacía la mayoría de las veces Forlán, padre del famoso Nº 9 internacional. En una oportunidad viajamos a una famosa ciudad santafesina en el 2º aniversario de la peña de nuestro San Lorenzo allí. Nos atendieron maravillosamente muy bien, en todo aspecto. Los más viejos se sacaban fotos junto a sus hijos y nietos con Albretch, Butice, Telch y el "Sapito", con nosotros la delegación campanense viajó un directivo de la institución capitalina, el Dr. Daffinotti (Vicepresidente e4n ejercicio en ese momento) al regreso de madrugada en el ómnibus que viajamos "al Sapito" no dejaba dormir a nadie con sus gritos y bromas. Pasando por la ciudad de San Pedro lo hizo detener y se bajó en un puesto de venta de frutas a la vera de la Ruta y empezó a gritar: "Naranjiero naranjiero"! Por supuesto no salió nadie eran las tres y media de la madrugada. Me dio una inmensa alegría verlo hace unos días por YouTube donde lo reportearon y dijo: "-Cuando saqué turno para la vacuna, decía San Lorenzo, y digo, mirá San Lorenzo, volví a San Lorenzo después de tantos años. Así que fue una experiencia hermosa, digamos. Y la verdad que me tocó en suerte acá en el lugar donde yo pasé mi vida futbolística.- Y bueno esta es una experiencia nueva, difícil para el mundo. Pero la verdad que la atención acá fue muy rápido y muy bien organizado y todo fijáte volver a pisar este lugar donde yo vine por primera vez y acá salí muchas veces campeón, así que todo se revive en tu memoria.

SERGIO BISMARK VILLAR, TE SALUDO!!!