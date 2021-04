» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. IOMA: Kicillof anunció mejoras en la cobertura de medicamentos







El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan y al titular del IOMA, Homero Giles, anunció un importante aumento en la cobertura de medicamentos. Esta medida alcanza a más de 6000 medicamentos. Casi la mitad de los mismos tendrá una cobertura que va entre el 70 y el 100%; mientras que otros 3400 medicamentos tendrán entre un 40 y un 70% de cobertura- dependiendo de la marca y la presentación elegida. Durante la presentación, el gobernador Kicillof afirmó que "a pesar de que recibimos al IOMA con un déficit económico de 3.829 millones de pesos, solo comparable con lo que había sucedido en 2001, pudimos llegar a un acuerdo para ampliar la cobertura de medicamentos". En tanto, el presidente de IOMA Homero Giles explicó que "desde 2014 que no se actualizaba la cobertura de medicamentos por parte de IOMA, lo que implicó un mayor gasto de bolsillo para nuestros afiliados y afiliadas". "El trabajo conjunto con sindicatos y laboratorios nacionales nos permitió no solo ampliar la cobertura, sino también aumentar la cantidad de remedios con descuentos del 100%", sostuvo Giles y agregó: "Con este anuncio, se genera un baja promedio del 46% del gasto de nuestros afiliados en remedios". Como ejemplo mencionó el caso de un paciente con hipertensión arterial, que realiza tratamiento con Enalapril. Para este producto, en el mercado hay 13 presentaciones que tienen cobertura al 100%, mientras que eligiendo otras marcas comerciales el afiliado se podrá ahorrar hasta el 51% del valor de la medicación. Asimismo destacó que "venimos haciendo un trabajo muy fuerte, muy intenso, en conjunto con los gremios, pudimos trabajar muy bien con los laboratorios, sobre todo los nacionales, y hoy estamos pudiendo anunciar una mejor y mayor cobertura en medicamentos". En tanto el ministro de Salud, Daniel Gollan indicó que "estamos desarrollando desde el IOMA una política muy fuerte para que los afiliados puedan recibir prestaciones de calidad en prevención, promoción y rehabilitación de la salud y, al mismo tiempo, deban pagar lo menos posible para acceder a ellas". "Es muy importante en términos de impacto en el gasto de bolsillo de los y las afiliadas. Forma parte de una nueva visión y una decisión política que el gobernador nos indicó: ir dando las respuestas necesarias en lo inmediato, pero que no sean parches". En ese sentido agregó que para alcanzar los objetivos "queremos llegar con IOMA dentro de un sistema articulado con el Ministerio de Salud y todos los actores". Además Gollan indicó que "Cuando uno quiere hacer transformaciones de fondo choca con sectores que piensan que pueden ser afectados en sus intereses. Convocamos a todos los actores, planteando que habrá reglas de juego nuevas. Hay actores que extraen del sistema rentas que está por encima de lo lógico, van contra los intereses de los afiliados. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Que sea realidad que dentro de unos años podamos tener un IOMA completamente diferente al que recibimos", concluyó el titular del Ministerio de Salud bonaerense.



