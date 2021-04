» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Vuelos y Vacaciones:

Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a la provincia de Córdoba, en este caso la propuesta es en vehículo propio, uniéndose a la caravana desde Campana, en Ruta 9. Como aclaramos en ediciones anteriores, esta opción se hace con el vehículo propio de cada uno. La totalidad del viaje en esta propuesta es una caravana de vehículos acompañados con 3 coordinadores encargados de asistir a los vehículos ante cualquier inconveniente, uno de ellos será un mecánico, otro coordinador del grupo y un tercer guía que describirá el viaje por altavoces que serán entregados a cada vehículo. Cada programa de viaje incluye además las noches de alojamiento con desayunos y algunos almuerzos o cenas y la garantía de reprogramación de fecha, a elección del pasajero, en caso de que por disposiciones gubernamentales no se pueda circular por las rutas y localidades del itinerario. Esta opción que detallaremos será válida para salir el día 03/07/2021. De la misma manera que lo hacen los circuitos de caravanas con destino norte, el primer pernocte será en la ciudad de Córdoba, haciendo de este tramo el de mayor longitud del circuito, unos 630 Km desde Campana. Al día siguiente ya comienza lo interesante de este itinerario de 8 noches y trayectos cortos (salvo el día de inicio y finalización) donde Córdoba capital va a ser el puntapié, con su Manzana Jesuítica, Patrimonio UNESCO desde el año 2.000, que comprende una Capilla Doméstica, el Colegio Monserrat (un equivalente al Nacional de Bs As por prestigio y tradición), la Iglesia de la Compañía de Jesús, la antigua sede de Universidad de Córdoba (primera del país) y la Residencia, todos edificios muy bien mantenidos y puestos en valor. La Compañía de Jesús fue la orden religiosa Jesuítica que llegó a finales del 1.500 a la ciudad, resultando con el tiempo punto central de evangelización del centro de nuestro actual territorio. La tarde de este día será libre para visitar museos o hacer compras. Al día siguiente todo comienza camino a las Sierras Chicas, visitando Río Ceballos, Agua de Oro y Ascochinga, para arribar luego a la Estancia Jesuítica Santa Catalina con su magnífica Iglesia Barroca. Este será el día de visita de las Estancias Jesuíticas, visitarán 3 de las 6 estancias jesuíticas mejor conservadas de la provincia, circuito de calidad internacional, demandado por visitantes del planeta entero. La siguiente estancia será en Colonia Caroya y finalmente en Jesús María, donde harán noche y conocerán la Estancia Jesuítica de San Isidro Labrador. La Ruta 9 será el inicio de otro día y la primera parada la Posta de Sinsacate y Barranca Yaco (el lugar donde fuera asesinado el caudillo riojano Facundo Quiroga). Se continúa hacia el norte para llegar a Cerro Colorado, un bellísimo lugar donde podrán ver pinturas rupestres de más de 3.000 años de antigüedad y sede de la casa museo de Atahualpa Yupanqui). Por la tarde continuarán hacia las Cuevas de Ongamira para visitarlas y ver sus formaciones rocosas erosionadas por el viento y el agua que los aborígenes supieron aprovechar, y ya entrada la tarde llegarán a Capilla del Monte para hacer noche y base por otra noche más. Este día donde no cambiarán de hotel, será destinado para visitar algunos sitios del Valle de Punilla, como San Esteban, Los Cocos, Cruz Grande y La Cumbre. Luego de esto se hará un poco de aventura ya que seguirán por camino de ripio para conocer Cuchi Corral (sitio donde se hace parapente) y bajarán hacia el Río Bonito para llegar al hermoso pueblo de San Marcos Sierras. Para el final del día será turno de visitar Cruz del Eje (lugar de nacimiento de Arturo Illia y de Jairo) y volverán a cerrar el circuito en Capilla del Monte. Quiero detenerme un instante a resaltar las nuevas obras de infraestructura de los caminos de las sierras, donde se resolvieron demandas históricas de parte de los pobladores de la provincia así como de los visitantes, hoy es realmente agradable y seguro transitar por la mayoría de estos caminos haciendo un buen promedio de velocidad. El último destino de base será Villa Carlos Paz, pero antes visitarán la cuarta Estancia Jesuítica (La Candelaria) y una vez finalizado el recorrido y la explicación del guía volverán hasta el Valle de Punilla para conocer La Falda. En este punto el camino se torna más paisajístico, se transita el Camino del Cuadrado para llegar a la Virgen del Milagro de Candonga, rebotando por la misma ruta y continuando hacia Villa Carlos Paz por Valle Hermoso y Cosquín (sede del Festival Nacional del Folklore). El primer día de estadía en Carlos Paz será para visitar Cura Brochero, Mina Clavero y Nono. El último día a mi criterio el valle más bonito, iniciando en Alta Gracia y su conocidísima Estancia Jesuítica y Tajamar, que fuera el primer dique artificial construido por los jesuitas a mediados del 1.600. Todo sigue atravesando el Valle de Calamuchita, hacia La Cumbrecita y después Villa General Belgrano. Por la tarde continuarán hacia Santa Rosa de Calamuchita (para conocer los vestigios de su Estancia Jesuítica y el Calicanto - acueducto). Seguirán hasta Embalse Río Tercero con su dique, su villa y la Usina Nuclear para regresar a Villa Carlos Paz y finalizar la última noche, previo regreso a casa al otro día.



