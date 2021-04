Desde niña recuerdo haber celebrado la Pascua; vienen a mi mente las largas mesas, los ricos olores del menú del domingo, las visitas de familiares lejanos, y también la imagen de la cruz. … cuando una sensación de tristeza me invadía al ver a Jesús en la cruz. Con el correr de los años, por gracia de Dios, profundicé la fe que me dieron mis padres, leyendo La Biblia, y recibí el regalo de la salvación, al creer y recibir a Cristo en mi corazón, y por misericordia de Dios, obtuve y obtengo el perdón que no merezco por todos mis errores pasados, presentes y futuros, porque Cristo murió en la cruz, pero "Resucitó", para darnos una vida nueva, eso es la Pascua. Ahora entiendo, que puedo celebrarla con alegría, todos los días y que todos estamos invitados a ser parte de esa celebración. "Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación", esto es, que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo (los que acepten su ofrecimiento), no tomándoles en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación". (2da Corintios 5:18-19) La cruz, deberíamos recordarla siempre, porque gracias a la obra de Jesús en esa cruz, todos podemos acceder al perdón, y a la vida eterna. En la crucifixión (Lucas 23:26-43), Cristo está en medio de dos criminales, uno de ellos se burla, y el otro se arrepiente y lo reconoce como el Mesías, el Salvador del Pueblo judío; probablemente este último pasó sus últimas horas padeciendo dolores físicos, pero su espíritu fue sanado, obtuvo la salvación a último momento, pasó de la muerte a la vida en su crucifixión por haberle creído y reconocido a Cristo como su Salvador. Hoy todos podemos tener el mismo destino que estos criminales… ¿Cuál preferimos tener?; porque hay una vida eterna para todos, que puede ser una vida eterna en el reino de los cielos o una vida eterna en el infierno. El infierno existe, y es el destino de aquellos que nieguen a Jesús como el Único Camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Satanás existe y va a hacer todo lo posible para evitar que conozcamos a Jesús, va a querer seducirnos con mentiras, con placeres, con engaños, para que no alcancemos el perdón de Dios, y menos la salvación. Satanás fue vencido por Cristo en esa cruz, y su destino es el lago de fuego, y no quiere irse solo, nos quiere llevar a todos, muertos en nuestros pecados… ¿Eso es lo que queremos? "El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos". (Apocalipsis 20:10) Hoy podemos celebrar la Pascua, hoy podemos decidir por Cristo y vivir una vida plena, esperando la vuelta de nuestro Salvador, estamos viviendo los últimos tiempos, (y volviendo al ladrón de la cruz), mientras más tardemos en decidir ser hijos de Dios, nos perderemos las bendiciones, promesas y planes que Dios tiene para nosotros. No esperemos al final de nuestra vida, "hoy", tenemos la oportunidad de ser parte del Reino de los cielos. "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos…" (1ra Timoteo 2:5-6). Pascua es alegría, es vida, es "Resurrección". Pascua es celebración, es regocijo, es la victoria de Jesús. Pascua es relación, es esperanza, es oportunidad; la oportunidad de ser hijo de Dios. Pascua no es un feriado más de una religión. Pascua es el inicio de una Relación con Dios, a través de Jesús. ¿Quieres saber más de la Pascua y de Jesús? Busca una Iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Pascua" (puede ser todos los días)

Por María Victoria Paredes

