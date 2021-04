» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

4 de Abril de 2021 - Año II - Edición Nº 126 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina SEMANA SANTA 2021 Después de un año sin ninguna ceremonia presencial durante la Semana Santa, este año tuvimos la dicha de que nuestro obispo Mons. Pedro Laxague presidiera todas las celebraciones desde la Catedral Santa Florentina. Primero el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, luego en la Misa crismal. MISA CRISMAL El Miércoles Santo concelebró la Misa Crismal con su obispo auxiliar Mons. Justo Rodriguez, donde consagró los Santos Oleos y donde el clero renovó sus promesas sacerdotales. En su homilía releyendo a Isaías nos aclaraba: ""El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha consagrado por la unción" … el profeta Isaías hablaba efectivamente de Jesús. ¿A que lo llevó esa unción a Jesús? "Él me envió a anunciar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor" Anunciar la libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, proclamar un año de gracia del Señor: este es el programa para todos los creyentes cristianos. Especialmente es el programa específico que deben tener en cuenta los que están al frente de una comunidad. Tenemos que sentirnos más responsables de eso, del anuncio de la Buena Noticia a los pobres, a los pobres de toda pobreza… a los de las periferias existenciales como le gusta decir al Papa Francisco".







TRIDUO PASCUAL El Triduo Pascual es el punto culminante de todo el año litúrgico. Durante el Triduo la Iglesia conmemora los grandes acontecimientos que jalonaron los últimos días del Señor. Deslumbrada por la realidad histórica de la muerte de Cristo, la primitiva Iglesia advirtió la necesidad de celebrar litúrgicamente este hecho salvífico, por medio de un rito memorial. El Jueves Santos se celebró la Institución de la Eucaristía recordando el momento que Jesús le confirió a sus discípulos el poder de convertir el pan y el vino en su carne y en su sangre con las palabras "Hagan esto en memoria mía". Actualizando el mandato de Jesús: "Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros" - Jn 13,1-15, Mons. Pedro en el transcurso de la Misa de la Cena del Señor lavó los pies a 12 miembros de nuestra comunidad. Finalizada la ceremonia, trasladó las ostias consagradas al monumento ubicado en la cripta para iniciar la Vigilia de Oración. El Viernes Santo, comenzó con un rito de entrada diferente de otros días: los ministros entraron en silencio, sin canto, vestidos de color rojo del martirio, se postraron en el suelo. Luego el realismo de la profecía de Isaías, nos metió en el alma sufriente de Cristo, en toda su vida y en su muerte. En el Salmo, recitado por Jesús en la cruz, se entrecruzaron la confianza, el dolor, la soledad y la súplica. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, sobre todo, y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre". La celebración de la Palabra, concluyó con la ORACIÓN UNIVERSAL, donde contemplamos a Cristo como Redentor de la humanidad. A continuación, se presentó solemnemente la Santa Cruz a la comunidad, cantando tres veces la aclamación: "Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo". VENID, ADORAREMOS" y María también estaba allí, junto a la Cruz, con su dolor y su corazón de Madre. El Sábado Santo es La Vigilia Pascual es noche de vela en honor del Señor. Todos los elementos especiales de la Vigilia resaltan el contenido fundamental de la Noche: la Pascua del Señor, su Paso de la Muerte a la Vida. Mons. Pedro Laxague en la oración de inicial invocó a Dios, que "ilumine esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor". La celebración de la Vigilia Pascual se desarrolló en cuatro partes: Bendición del Fuego Nuevo, preparación del Cirio Pascual y Pregón Pascual. Luego, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Bautismal con la Bendición del agua bautismal y la renovación de las promesas bautismales de los fieles y la Liturgia Eucarística. ¡¡¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!!!



