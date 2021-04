Nahuel González y Azul Carle viajarán el mes próximo a dicha zona y solicitan donaciones de útiles escolares y comida no perecedera para escuelas de la zona. "Hace un tiempo que venimos con ganas de hacer este primer viaje al Impenetrable, y nos decidimos a hacerlo finalmente ahora, debido a las desigualdades y dificultades acentuadas por la pandemia" cuentan. En estos tiempos de pandemia y de dificultades económicas para muchas familias, que en pocos meses han perdido su empleo y sus ingresos, la solidaridad adquiere gran importancia para salir adelante. Es así que en Campana, Nahuel González y Azul Carle, un matrimonio joven, han organizando un viaje al Impenetrable Chaqueño (más precisamente a los parajes Armonía, Rosales, entre otros), para llevar donaciones de útiles escolares y comida no perecedera para escuelas de la zona. "Hace un tiempo que venimos con ganas de hacer este primer viaje al Impenetrable, y nos decidimos a hacerlo finalmente ahora, debido a las desigualdades y dificultades acentuadas por la pandemia", cuentan en diálogo con La Auténtica Defensa. El nombre de la campaña tiene que ver con nuestra trafic "La Lalita", "la venimos preparando hace un año con el fin de poder dormir e instalarnos en ella durante todo el viaje y así también transportar las donaciones". El matrimonio partirá desde nuestra ciudad el próximo 8 de mayo, por lo que están recibiendo donaciones durante todo abril, en la calle Luis Costa 990 Planta Alta C (en caso de no contar con posibilidad de acercar los útiles o la comida pueden contactarse y coordinar a través del Instagram @lalalitasolidaria).



NahuelGonzález y Azul Carle caras visibles de esta cruzada solidaria.





El nombre de la campaña tiene que ver con nuestra trafic La Lalita.







Pareja de Campana y una cruzada solidaria para el Impenetrable Chaqueño

