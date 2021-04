DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 05/abr/2021 - 11:56

ALMA: La categoria llega al autódromo de La Plata donde este fin de semana encara otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arranca con su espectáculo. INTENTARA: En reciente nota televisiva Tobias Amarillo dejó entrever que intentará hacer todo el campeonato en la categoria Kart Plus y confirmo que el chasis lo atienden Ruben Guerra y en cuanto al motorista están definiendo quien tendrá a cargo tal emprendimiento. DEBUT: El debut de Gastón Bustos comienza o acerca la posibilidad de verlo en la alta competencia dado que es el tiempo que necesitaba para sumarse a la categoria Kart Plus con su propio karting con la atención de Ruben Guerra en el chasis y Orion en la planta impulsora. TRAER: Como el auto está en otra ciudad lo están tratando de traer a su casa por parte del piloto en cuestión para ganar mas tiempo en los trabajos y esto puede llegar a permitirse volver a correr a los chasis del TC Regional. TOPE RACE: Comienza el presente campeonato en la categoria este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisiva desde las 10.30´ hs Canal 13 a través del programa "Carburando". CRECIMIENTO: No cabe dudas que la estructura de Juan Sbarra está en pleno crecimiento donde la llegada de un nuevo galpón para repartir los trabajos en los autos de carrera de nivel nacional y zonal donde se acaba de incorporar un camión semi remolque para trasladar los autos. Felicitaciones!! DECISION: Con la decisión tomada de correr ya está definido y ahora Mario Martinez se sumará a la categoria Pako en la Clase M.N. Ligth donde ya corrió en su momento y ahora decidió también realizar todo el campeonato. AMOR: El ex campeón de automovilismo tomo muy enserio este presente para realizar todas las semanas a recorrer en bicicleta las rutas pero de tierra para unir una ciudad con otra y no hay razón climáticas que se lo pueda detener. Sin duda Luisito mantiene el amor por el deporte. CLIMATICO: Las cuestiones climáticas no permitieron que el pasado fin de semana se desarrolle las carreras que nuclean la Fedenor en el autódromo de Colón en la provincia de Bs As. POSIBILIDAD: Esto provocó que los pilotos locales Gastón Gasperini, Silvestre Gallo, Adriano Zarantonello y Gonzalo Conti una vez mas sin la posibilidad de correr con los autos listos para ser parte de esta propuesta. SALUD: El caso de Juan Carlos Muñoz en cuestiones de salud que no le permite estar corriendo con el resto de los pilotos mencionado mas arriba, la posibilidad de volver aún no está confirmada. BINOMIO: Continuando con el equipo de Muñoz hay una idea de armar un binomio con su hijo Santiago para ya pensar en el próximo año sin descartar que ante de fin de temporada pueden llegar a estar presentes en alguna carrera con este auto que tiene la atención del mismo por parte de Diego Fangio. CONTINUIDAD: Ahora la continuidad del campeonato para las categorias que fiscaliza Fedenor puede desarrollarse este fin de semana para realizar dos fechas. GANAR: Aunque públicamente no lo dijo sus ganas ella se mostró muy compenetrada con la llegada de este equipo de mujeres a la alta competencia con además cuatro señoritas pilotos para estar en la alta competencia y Cintia no dudaria para ser parte de este proyecto. PROBAR: Siguiendo con Cintia tuvo la oportunidad de probar en el autódromo capitalino los autos de competición de la marca japonesa radicada en Zárate donde sorprendió los tiempos que logró y dejó una excelente imagen ante el asombro de Matias Rossi y Julian Santero que no conocian de la señora Bertozzi su capacidad para manejar estos autos. ABUELO: En la dinastia creen que el abuelo Javier va a continuar disfrutando de su Jeep pero para realizar alguna que otra prueba sin la necesidad de meterse en el campeonato para los 4x4 dado que entiende es pasado en su vida. Si Murillo lo dice.... IAME: Esta especialidad del karting arranca su campeonato este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita en el Luis Di Palma donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. CLINICA: El próximo fin de se viene el segundo Clinica de Navegación en la ciudad de Bolivar que comienza el sábado y termina el domingo donde Campana tendrá a su representante en Enzo Valle con su Cherooke acompañado por Juani como acompañante desde la butaca derecha. CHARLA: Luego de mantener una charla con su equipo por parte de Gastón Brown que confirmó la continuidad de Mariano Novoa en el chasis y Fabian Carranza en la planta impulsora que trabajarán en el Fiat Uno de la Clase Tres de Alma. EQUIPO: Los casuales transeúntes que pasan por la calle Coletta no salen de su asombro al observar autos de competición del Rally sin saber que allí está el taller donde se trabaja en los autos del equipo Gema Emma Team que ahora tiene base en nuestra ciudad. TOPE RACE JUNIORS: La categoria está realizando su presentación en el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana donde desde las 10.30 hs arranca la televisación por Canal 13 a través del programa "Carburando". ENOJADO: En la última carrera el piloto se bajó del auto enojado al terminar la competencia y aseguró que espera la próxima fecha para evaluar como se manejara ante su rival también vecino de su ciudad. Que no cunda el pánico! ESTAR: Resuelto el tema con el Ford ya está listo para correr el zarateño Ariel Fontanot para estar en esta carrera en la Clase GTA del TC Regional con la motorización de Tártara. PRESENTARSE: El próximo fin de semana el Super TC 2000 se estará presentando en la provincia de Córdoba por otra carrera del campeonato que contará con la presencia del piloto campanense Matias Milla que será en el autódromo de Alta Gracia en orden conjunto a la Formula Renault. TURISMO NACIONAL: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera para el presente campeonato en el autódromo de San Nicolás con su habitual parque de autos para sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. ASAMBLEA: Esta semana se desarrollará como se estableció la asamblea en el Club del Primer Automóvil Manuel Iglesias donde deberá realizarse las elecciones para saber quienes conducirán los destinos de la institución que venía presidiendo Adrian Chiorazzo. NOMBRE: La misma se realizará el jueves 8 de abril en las instalaciones del Museo y allí fueron convocados sus socios donde en lo previo suena el nombre de Martín Raina como presidente de la institución por los próximos dos años. PREOCUPADO: Lisandro Acosta está preocupado porque su gatito se va a dormir a la cama de su tío abandonándolo. Será que le molestarán los escapes de las motos del campeón vio? TOPE RACE SERIES: La categoria está visitando el autódromo de Concepcion del Uruguay durante este fin de semana para llevar adelante otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. ROMANTICO: Más arriba hablábamos de Tobias Amarillo que está atravesando un momento muy romántico dado que llegó Morena a su vida y el pibe se encuentra cómodo con esta relación dado que su flamante suegro ex piloto de karting como él. Mirá vos! QUEDAR: El TC Pista viene de correr en el autódromo de San Nicolás donde el piloto local Sebastián Abella quedó en el puesto trigésimo en la final con la Dodge que atiende Di Meglio. NECESARIO: Si todo se da de la forma que el piloto local llega con los números que se obligan para estar con el karting en pista y aún no se llegó al presupuesto necesario lo que le obligan a seguir esperando para sumarse a la categoria Kart Plus. GT 900: La categoria está realizando este fin de semana una nueva presentación en el autódromo de Bradsen con sus dos clases y su habitual parque de autos donde será una carrera con pilotos invitados. Desde las 9 hs comienza con su espectáculo. INVITADO: Dentro del marco de esta competencia el zarateño Ivan Gonzalez será parte de la misma en la Clase A donde como piloto invitado lleva a Martín Molina el joven que viene corriendo en la Formula Nueva Generación. PUESTO: El Turismo Pista viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de los hermanos Emiliozzi en la ciudad de Olavarria donde el zarateño Leandro Cracco en la final de la Clase Uno terminó en el puesto 29 con el motor atendido por Lamuedra. INVITACION: La invitación llegó de nuevo para Enrique Balzano para sumarse al equipo que tiene su auto en el Turismo Cuatromil Argentino y la determinación solo pasa por su decisión. DECISION: Si todo sigue encaminado como la decisión en su momento desde la mitad del campeonato en los chasis del Regional dado que el auto para Gaston Fernandez está listo para arrancar. TURISMO CARRETERA REGIONAL: La categoría visita el autódromo de La Plata este fin de semana para desarrollar otra carrera del campeonato con sus dos Clases GTA y GTB donde desde las 10 hs comienzan con su show automovilístico. PELIGROSO: La decisión de Iñaki Murillo es que a partir de la carrera anterior su señora no ocupa más la butaca en el Jeep con el cual participan en los encuentros 4x4 y según Don Iñaki es peligroso para continuar desde ese lugar. FECHA: Continuando con la categoria de los Jeeps 4x4 ya tienen fecha asignada en el predio de Pilar para el mes de mayo el fin de semana del 15 y 16 para todas las clases que conforman este atractivo para disfrutar la propuesta de camionetas y Jeep con presencia de representante de Campana. CHASIS DEL REGIONAL: La categoria de los chasis llega al autódromo de Roberto Mouras durante este fin de semana donde están utilizando el circuito más corto con chicana. Desde las 9.30 comienzo con su espectáculo. PICADAS: Los organizadores de esta propuesta tuerca ya confirmaron que su nuevo encuentro se desarrollará en el predio de San Pedro para todas las clases el venidero 18 de abril. SUMAR: Lo vienen armando desde hace un tiempo y Rafael Chavez se quiere sumar a la categoria Kart Plus acompañado por su amigo Marito Martinez para hacer una carrera cada uno con el afán de despuntar el vicio. SEGUNDA: Se viene la segunda fecha del campeonato de Motocross-Baires que el piloto local Ariel Melon será parte del espectáculo con su equipo donde viene de quedar sexto en Pergamino. La idea de Don Ariel es realizar todo el campeonato contando con el presupuesto acorde.

