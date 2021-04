» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses de Primera:

Nazareno Solís festejó en Grecia







El atacante marcó el definitivo 2-1 para la victoria de OFI Creta sobre Giannina. La Súper Liga de Grecia ingresó en su etapa definitoria: los mejores seis equipos de la fase regular están peleando por el título, mientras los otros ocho están luchando por la permanencia en la máxima categoría del fútbol helénico. En este grupo se encuentra OFI Creta, conjunto del campanense Nazareno Solís, quien ayer marcó su primer gol en esta experiencia. Y fue un gol clave: el atacante de nuestra ciudad, surgido de las divisiones juveniles de Villa Dálmine, convirtió de penal el 2-1 para que su equipo le dé vuelta el partido a Giannina y corte una racha de 14 encuentros sin triunfos. La última victoria de OFI Creta había sido el 7 de enero (2-0 a Lamia). Desde entonces, por la Súper Liga sumó diez derrotas y un empate, situación que lo condenó a jugar por la permanencia. Además, fue eliminado de la Copa de Grecia por el Volos (0-2 en la ida y 1-1 en la vuelta). En el comienzo de la Zona Permanencia igualó 0-0 con Volos y ayer finalmente se reencontró con el triunfo. Después de quedar en desventaja en el cierre del primer tiempo, OFI alcanzó la igualdad a los 7 del complemento por intermedio del español Adrián Sardinero. Y ocho minutos después, Solís se hizo cargo de la ejecución del penal que fue sancionado a instancias del VAR y con mucha firmeza cruzó su remate contra el palo izquierdo del arquero para luego partir rumbo a un festejo medido, pero muy emotivo, porque las lágrimas invadieron su rostro. "Fue una emoción muy grande, porque sufrí mucho la pérdida de mi papá y mañana (por hoy) se cumplen ocho meses. Se me vino a la cabeza él, todo el sufrimiento que vivimos con mi familia y el dolor de no tenerlo. Por eso la emoción", le contó a La Auténtica Defensa desde Grecia, donde se encuentra a préstamo (su pase pertenece a Boca Juniors). "Fue una victoria muy importante, porque el equipo la necesitaba y porque nos da aire en la pelea por la permanencia. Y en lo personal también fue muy importante poder convertir", agregó Naza, próximo a cumplir 27 años. Con este triunfo, OFI Creta llegó a los 23 puntos y dejó atrás a Panetolikos (equipo del campanense Joaquín Arzura que suma 21 unidades) y a Larisa (20), que ayer igualaron entre sí. A falta de cinco fechas para el final de la temporada, el próximo compromiso del conjunto de Solís será frente a Apollon, el sábado 10 de abril.



LA EMOCIÓN DE NAZARENO TRAS CONVERTIR: "SUFRÍ MUCHO LA PÉRDIDA DE MI PAPÁ. SE ME VINO A LA CABEZA TODO EL SUFRIMIENTO QUE VIVIMOS CON MI FAMILIA Y EL DOLOR DE NO TENERLO", LE CONTÓ A LAD DESDE GRECIA.



