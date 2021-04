» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Mitre bajó a Belgrano y es líder







El Pirata quedó como escolta junto a Tigre, que volvió a ganar. Ayer se puso en marcha la cuarta fecha de la Primera Nacional y lo más interesante de la jornada estuvo en la Zona A y, en particular, en Santiago del Estero, donde Mitre frenó el andar perfecto de Belgrano de Córdoba y le robó el liderazgo. A pesar de sumar nueve bajas por contagios de coronavirus, el Aurinegro se impuso 1-0 con gol de Matías Moisés y llegó a la cima con 10 puntos. El Pirata, por su parte, quedó como escolta con 9 unidades. Y en esa misma línea ya se ubica también Tigre, que después de perder en Córdoba en el debut, ahora suma tres victorias consecutivas. Ayer le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Pablo Magnín, de penal. En los otros dos encuentros de la Zona A que se disputaron este sábado, Estudiantes de Buenos Aires superó 2-1 como local a Deportivo Riestra, mientras Agropecuario y Maipú de Mendoza igualaron 1-1 en Carlos Casares. La programación de esta Zona A continúa hoy con dos cotejos: Atlanta vs San Martín de Tucumán (14.30) y Quilmes vs Temperley (18.50). Mientras mañana lunes jugarán: Alvarado vs Gimnasia de Mendoza (15.10) y Chacarita vs Almirante Brown (21.10). En tanto, por la Zona B se disputaron dos partidos este sábado: Barracas Central le ganó 2-1 a Almagro como local, mientras Atlético de Rafaela igualó sin tantos frente a Defensores de Belgrano y cosechó su tercer empate 0-0 consecutivo. Hoy domingo, además de Brown (A) vs Villa Dálmine, también jugarán: Tristán Suárez vs Ferro Carril Oeste (14.45), Instituto vs Güemes (15.30), Guillermo Brown vs San Telmo (16.00), San Martín SJ vs All Boys (16.45) y Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Morón (17.00). Mañana cerrarán Independiente Rivadavia vs Santamarina (17.00).



