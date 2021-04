» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

4 de Abril de 2021







CAYÓ EL CADU En el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Defensores Unidos de Zárate perdió 2-0 como local ante Los Andes. Así, Flandria tendrá hoy la oportunidad de quedar como único líder cuando visite a San Miguel. Ayer también jugaron: UAI Urquiza 1-2 Acassuso, Deportivo Armenio 1-3 J.J. Urquiza y Fénix 3-4 Colegiales. Hoy, además, se miden: Comunicaciones vs Sacachispas y Villa San Carlos vs Argentino de Quilmes.



OTROS DOS LÍDERES En la Primera C, el inicio de la quinta fecha permitió que dos equipos alcancen a Midland en la cima de las posiciones: Ituzaingó, que venció 3-1 a Victoriano Arenas, y Central Córdoba de Rosario, que superó 2-0 a El Porvenir, también llegaron a los 10 puntos. El Funebrero podrá despegarse nuevamente hoy, cuando visite a Leandro N. Alem. PRIMERA A FEMENINA Ayer, en el comienzo de la segunda fecha de la Zona A, San Lorenzo goleó 3-0 a Gimnasia de La Plata; Defensores de Belgrano igualó 2-2 con Racing Club; y SAT empató 1-1 con Lanús. Hoy jugarán Deportivo Español vs El Porvenir. En tanto, por la Zona B, este sábado se midieron: Estudiantes (LP) 1-1 Rosario Central e Independiente 2-0 Excursionistas. Hoy juegan: Villa San Carlos vs Comunicaciones, River Plate vs Huracán y Platense vs UAI Urquiza. GANÓ EL LEEDS DE BIELSA Por la 30ª fecha de la Premier League, Leeds United (equipo dirigido por Marcelo Bielsa) venció 2-1 como local a Sheffield United. Además, Manchester City superó 2-0 como visitante a Leicester City y le sacó 17 puntos de ventaja a Manchester United, que hoy juega ante Brighton (15.30; ESPN). En tanto, Liverpool derrotó 3-0 a Arsenal, mientras West Bromwich goleó 5-2 a Chelsea. REAL SOCIEDAD CAMPEÓN En la final pendiente de la Copa del Rey 2020, Real Sociedad le ganó 1-0 el clásico a Athletic Bilbao y se coronó campeón de este certamen por tercera vez, 44 años después de su último título. EL MADRID NO AFLOJA Por la 29ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció ayer 2-0 a Eibar y quedó a tres puntos del líder Atlético Madrid, que hoy visitará a Sevilla (16.00, ESPN). Por su parte, Barcelona (que está a cuatro) jugará mañana como local ante Valladolid). INTER SE ESCAPA Por la 29ª fecha de la Serie A de Italia, Inter le ganó ayer 1-0 como visitante a Bologna y, con un partido menos, le sacó ocho puntos de ventaja a Milan, que igualó 1-1 con Sampdoria. La jornada tuvo un gol argentino: Roberto Pereyra marcó para Udinese, que cayó 3-2 ante Atalanta. EL PSG NO PUDO Por la 31ª fecha de la Ligue 1, en duelo de líderes, Paris Saint Germain cayó 1-0 ante Lille como local. Además, Monaco goleó 4-0 a Metz, mientras Lyon igualó 1-1 con Lens. Así, las principales posiciones en Francia quedaron de la siguiente manera: 1) Lille, 66 puntos; 2) PSG, 63; 3) Monaco, 62; 4) Lyon, 61. GOL DE ALARIO El argentino Lucas Alario marcó para el Bayern Leverkusen, que venció 2-1 a Schalke 04 por la 27ª fecha de la Bundesliga. El líder Bayern Munich superó 1-0 como visitante al escolta Leipzig y le sacó siete puntos de ventaja.

Breves: Fútbol

4 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar