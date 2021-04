» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Después de los tres empates iniciales cayó 2-0 ante Brown y sigue sin encontrar respuestas futbolísticas. El sábado recibe a San Martín (SJ). La visita a Brown de Adrogué terminó de profundizar un preocupante inicio de campeonato para Villa Dálmine, que luego de tres empates consecutivos en las primeras tres fechas, ahora sufrió su primera derrota. Fue 2-0 ante un rival que aprovechó dos desacoples defensivos para quedarse con los tres puntos y hundir un poco más al conjunto dirigido por Felipe De la Riva. En la primera parte, el Violeta supo dar pelea en una cancha de dimensiones reducidas e, incluso, generó tres situaciones de gol para abrir el marcador. Sin embargo, la temprana expulsión de Cristian Ojeda a los 20 minutos por doble amonestación (exageradas interpretaciones del árbitro Jorge Broggi) lo condicionó. Y cuando Mateo Acosta marcó el primero de sus dos goles en el cierre de esa primera mitad, prácticamente sentenció el pleito. Es que, de allí en adelante, el encuentro se le hizo muy cuesta arriba al elenco campanense, que hasta el momento ha carecido de vuelo futbolístico. Y también de individualidades capaces de rescatarlo en ese sentido. Por el contrario, algunos jugadores que llegaron para ser piezas fundamentales del funcionamiento del equipo, como Marcos Sánchez (fue suplente el domingo), Ataliva Schweizer y Luciano Vázquez, se han mostrado por debajo de las expectativas y no han tenido todavía la injerencia esperada. En este aspecto, en Adrogué apenas se destacaron la entrega de Laureano Tello, arranques de Leandro Larrea (rápidamente reemplazado en la segunda parte) y la jerarquía y voluntad de Alejandro Gagliardi. Ahora, Villa Dálmine tendrá dos encuentros seguidos como local: este sábado 10 frente a San Martín de San Juan y el viernes 16 ante All Boys. Asoman como dos muy buenas oportunidades para tratar de reencauzar el camino, aunque todo indica que, para ello, De la Riva deberá hallar soluciones que le permitan a su equipo no ser tan rígido desde lo táctico y tener mayor soltura en el mediocampo, mejores transiciones ofensivas y una forma de atacar en la que Vázquez no quede tan aislado entre los centrales rivales. Caso contrario, necesitará de una dosis de fortuna que tampoco ha dicho presente en esta temporada. EL PARTIDO Para este compromiso, el entrenador uruguayo realizó una sola modificación en el once titular: ingresó Larrea y salió Sánchez. El entrerriano jugó abierto por derecha, por lo que Ojeda se cerró a la izquierda de Schweizer para, desde esa posición, tratar de tener mayor participación en la circulación del balón. Y Villa Dálmine se predispuso para hacer pesar el ingreso de Larrea, quien rápidamente se convirtió en el jugador más incisivo del visitante, aprovechando su capacidad para jugarse la individual. Incluso, sobre los 9 minutos, un centro suyo, tras un gran cambio de frente a Gagliardi, no pudo ser desviado con precisión por Vázquez en el segundo palo (su cabezazo, con Ríos ya vencido, fue exigido). El trámite, igualmente, no escapó a lo que se esperaba: dadas las reducidas dimensiones del campo de juego y los muchos centímetros que había de ambos lados, resultó intenso, con tendencia a saltearse líneas y, por momentos, muy cortado por la severidad de Broggi para juzgar los roces. Y ese protagonismo del árbitro le costaría muy caro al Violeta, porque Ojeda vio dos veces la tarjeta amarilla en menos de cinco minutos y se fue expulsado a los 20 tras una acción que ni siquiera pareció foul. Antes de ver la roja, el zurdo había exigido al arquero local con un violento remate de sobrepique al primer palo tras capturar un rebote. Esa llamada "segunda pelota", tras el rechazo de la defensa, era fundamental para ambos al momento de imponerse en el terreno. Y, en una cancha chica, daba oportunidades, porque Cortizo también exigió de la misma manera a Bilbao. Anteriormente, en el amanecer del partido, Noble había sido otro que generó zozobra con un fuerte remate de media distancia. El equipo de nuestra ciudad no pareció sentir la expulsión de Ojeda y lució más firme que su rival en la continuidad de la primera parte, presionando con varias pelotas paradas que logró meter en el corazón del área de Brown. Además, Gagliardi estaba activo sobre la izquierda y tras una buena combinación con Vázquez, ensayó un zurdazo cruzado que Ríos alcanzó a manotear al córner. Sin embargo, esas buenas sensaciones que dejaba el Violeta se desdibujaron a los 42 minutos, porque Schweizer salió lejos a buscar a "Cuca" Sánchez en una posición en la que ya no estaba Ojeda y, entonces, el grandote Bruera encontró lugar donde recibir, girar y jugar de frente a los centrales visitantes. Y en ese movimiento asistió perfectamente al vacío para el pique del otro grandote, Mateo Acosta, quien se escapó entre Pollacchi y Cáseres, eludió la apresurada salida de Bilbao y definió con el arco vacío. Ese desacople defensivo y el acierto del local fue un castigo demasiado grande para el Violeta, que salió al segundo tiempo a remar desde atrás el partido. Y a los 5 minutos De la Riva modificó el esquema: con el ingreso de Díaz por Larrea pasó a jugar 4-3-2, con Gagliardi sobre la derecha, más cerca de Vázquez. Los cambios (también entró Moyano por Pollacchi para tratar de ofrecerle una mejor salida al equipo desde el fondo) no le resultaron al uruguayo y Brown fue encontrando caminos hacia Bilbao. Primero hilvanó una gran acción que Bruera definió mal tras una triangulación con Sánchez y Acosta. Luego, el 7 local volvió a perdonar después que Sproat se filtrara entre varias camisetas Violetas por derecha. Y el que no perdonó fue, nuevamente, Acosta: un pelotazo tomó mal parada a la última línea campanense, Schweizer cerró pésimamente como último y el lungo delantero lo aprovechó para quedar mano a mano con Bilbao y sentenciar el pleito tras recoger sin problemas el rebote que dio el palo tras su primera definición. El 2-0 y los siguientes cambios que probó De la Riva desdibujaron por completo a Villa Dálmine, que, en la última media hora de juego, no mostró idea alguna y apenas generó peligro con dos arremetidas de Tello: en una definió apresurado de chilena tras una buena asistencia de Germán Díaz y en la otra, remató de volea, pero a las manos del arquero Ríos. En tiempo adicionado, con el partido ya juzgado, llegó la más clara del Violeta, pero la definición mano a mano de Gagliardi fue manoteada por Ríos. Así, el conjunto de nuestra ciudad terminó dejando, nuevamente, una imagen deslucida. Y, encima, sufrió su primera derrota del campeonato. SÍNTESIS DEL PARTIDO BROWN (2): Martín Ríos; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortiz, Alejandro Gómez; Matías Sproat, Pablo Cortizo, Nicolás Sánchez, Matías Noble; Mateo Acosta y Facundo Bruera. DT: Pablo Vicó. SUPLENTES: Mauro Ruggiero, Matías Rodríguez, Matías Sánchez, Agustín Graneros, Jacobo Mansilla, Mauro Bazán, Ramiro Fórmigo, Juan Mendoza y Joel Martínez. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Leandro Larrea, Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Cristian Ojeda, Alejandro Gagliardi; y Luciano Vázquez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Tomás Garro, Marcos Sánchez, Germán Díaz, Franco Costantino y Sergio Sosa. GOLES: PT 42m Mateo Acosta (B). ST 12m Mateo Acosta (B). CAMBIOS: ST 5m Moyano x Pollacchi (VD) y Díaz x Larrea (VD); 20m M. Sánchez x N. Sánchez (B), Mansilla x Gómez (B); 22m Sánchez x Schweizer (VD) y Garro x Romero (VD); 28m Martínez x Bruera (B); 31m Bazán x Noble (B); 34m Costantino x Flores (VD). AMONESTADOS: Noble, M. Sánchez, Mansilla, Gómez y Ortiz (B). EXPULSADO: PT 20m Cristian Ojeda (VD) por doble amonestación. CANCHA: Brown de Adrogué. ÁRBITRO: Jorge Broggi.



LA DESAZÓN DE LOS JUGADORES VIOLETAS AL RETIRARSE DEL CAMPO DE JUEGO.





LA TEMPRANA ROJA A OJEDA CONDICIONÓ AL VIOLETA. EL ÁRBITRO BROGGI JUZGÓ EXAGERADAMENTE DOS FALTAS DEL ZURDO Y EXPULSÓ A LOS 20 MINUTOS.





NI EL TIRO DEL FINAL: EN EL CIERRE DEL PARTIDO, EL ARQUERO MARTÍN RÍOS LE TAPÓ UN MANO A MANO A ALEJANDRO GAGLIARDI, QUIEN FUE UNO DE LOS PUNTOS MÁS DESTACABLES DEL VIOLETA.





POR ENTREGA Y DESPLIEGUE, LAUREANO TELLO VOLVIÓ A SER UNO DE LOS MEJORES DEL VIOLETA. BILBAO: "FUE UN PARTIDO RARO" El arquero de Villa Dálmine, Emanuel Bilbao, calificó de "raro" al duelo frente a Brown de Adrogué, haciendo hincapié en la temprana expulsión de Cristian Ojeda. "Fue un partido raro. Nos quedamos con uno menos a los 20 minutos y eso desvirtúa la planificación. Encima no entendimos la expulsión, porque fueron dos faltas que en otro partido no son ni amarilla", señaló en diálogo con FM Radio City. "Igualmente, lo llevábamos bien hasta que, en una jugada desafortunada, en la que quedamos mal parados, nos convirtieron", agregó. El guardameta Violeta destacó que se habían generado "varias situaciones" para abrir el marcador, pero que una vez en desventaja "fue todo cuesta arriba". De cara a los próximos dos encuentros que el campanense disputará como local (San Martín de San Juan y All Boys), Bilbao aseguró que el objetivo "será buscar dos victorias", al tiempo que intentó poner calma en este mal de inicio de campeonato del Violeta: "Esto es largo y hay que estar tranquilos. No somos el único equipo al que le está costando el arranque. Hay que seguir trabajando y seguir buscando el equipo". BROWN (A) ES LÍDER Con su victoria sobre Villa Dálmine del domingo, Brown de Adrogué alcanzó la cima de las posiciones de la Zona B al llegar a 10 unidades y quedar igualado con Güemes de Santiago del Estero, que empató sin goles ante Instituto. En esa misma línea se ubicó también Independiente Rivadavia de Mendoza, que ayer superó 3-1 como local a Santamarina de Tandil y también suma 10 puntos. Los demás de los resultados de la cuarta fecha de la Zona B fueron: Barracas Central 2-1 Almagro, Atlético de Rafaela 0-0 Defensores de Belgrano, Tristán Suárez 1-0 Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown (PM) 1-2 San Telmo, San Martín (SJ) 0-2 All Boys y Gimnasia de Jujuy 2-0 Deportivo Morón. En tanto, en la Zona A, el que llegó a la cima el domingo fue Atlanta, que derrotó 2-1 como local a San Martín de Tucumán. Así, el Bohemio suma 10 puntos e igualó a Mitre (SdE) en lo más alto. Como escoltas, con 9 unidades, quedaron: Belgrano (perdó 1-0 con Mitre), Tigre (1-0 a Estudiantes de Río Cuarto), Quilmes (2-0 a Temperley) y Gimnasia de Mendoza (2-1 a Alvarado de Mar del Plata). Los otros resultados de la Zona A fueron: Estudiantes (BA) 2-1 Deportivo Riestra, Agropecuario 1-1 Deportivo Maipú y Chacarita 2-1 Almirante Brown.

