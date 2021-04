» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Se realizaron operativos de control durante todo el fin de semana largo







Fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad del Municipio con el objetivo de hacer efectivo el cumplimiento de las últimas medidas dispuestas por la Provincia de Buenos Aires. Durante el fin de semana largo, la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio coordinó distintos controles donde participaron dependencias municipales y provinciales, para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la Provincia de Buenos Aires en el último anuncio, con respecto a que se suspenden todas las actividades en el horario de entre 2 a 6 de la mañana, la cantidad de personas que deben permanecer en los lugares cerrados, el distanciamiento social y demás medidas de seguridad por la pandemia Covid-19. Es así que participó el Departamento de Habilitaciones, Inspecciones y Permisos del Municipio y a través de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Operativa, se organizó el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Estación Departamental de Seguridad Campana y Gad, y la Dirección General de Tránsito y Transporte. También realizaron controles simultáneos personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Dirección Bomberos, Delegación San Isidro. En esta oportunidad, no se labraron infracciones. No obstante, este tipo de controles van a continuar y se pide a los vecinos que extremen los cuidados y actúen con responsabilidad. Lo mismo a tener en cuenta en las reuniones de índole familiar, social y recreativas, las cuales se limitan hasta 10 personas. Para dar aviso del incumplimiento de tales medidas se pone a disposición de los vecinos los canales formales como la aplicación Alerta Campana, el teléfono de la Mesa de Enlace 423263 y el 911. "Les pedimos a los vecinos responsabilidad al momento de denunciar no confundiendo una situación de música con alto volumen, en un domicilio privado con una fiesta clandestina, ya que el protocolo de desplazamiento de las fuerzas de seguridad no es el mismo y esto suele generar un dispendio innecesario de personal y medios", manifestaron desde el Municipio.

