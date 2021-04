» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Carnicería Sarmiento inauguró sucursal en Dellepiane y Rawson







Con cada compra superior a $750, va un pollo de regalo. La promoción dura hasta este viernes. Será cábala o será casualidad, pero lo cierto es que Carnicería Sarmiento, de boulevard Sarmiento 888, ayer inauguró su primera sucursal en otra diagonal, exactamente en la esquina de boulevard Dellepiane y Rawson. "Apostamos a crecer, sin descuidar la atención personalizada", dicen los dueños de la firma, Luis Díaz y Andrea Minnard, quienes juntos acumulan 20 años de experiencia en el rubro. Según explicaron, uno de sus secretos son los cortes premium provistos por un frigorífico de Capilla del Señor que es dueño de su propia hacienda; mientras que los pollos llegan desde la prestigiosa granja Santa Isabel, de Entre Ríos. Como parte de la inauguración del nuevo local de Dellepiane y Rawson, hasta el viernes está vigente una promoción: con la compra superior a $750, va un pollo de regalo. "La promoción dura hasta el viernes, pero prácticamente todas las semanas armamos promociones con diferentes cortes que promocionamos también en Facebook e Instagram. Nuestro objetivo es que las comidas de nuestros clientes no sólo tengan un buen sabor por la materia prima con la realizan, sino que además tengan un valor agregado en la experiencia al momento de comprar. Por eso siempre estamos publicando también recetas y consejos para manejar la carne", señala Andrea. "También hacemos cortes especiales y a medida del cliente. Por ejemplo, ahora sale mucho el Tomahawk, que es un corte norteamericano que tiene forma de hacha, y tiene un poco de bife y un poco de asado… Además de la buena calidad y precio, sumamos atención persona-lizada, no nos gusta sólo despachar y que el cliente se arregle. Incluso estamos pensando en sumar carne envasada al vacío que puede estar 20 días en la heladera o hasta 1 año en el freezer", agregó Luis. Carnicería Sarmiento también tiene un régimen de promociones semanales: Los miércoles hay descuento por pargo con Santander Río; al tiempo que los jueves los jubilados tienen un 10% por pago en efectivo. Los sábados y domingos también hay un 10% de descuento por pago en efectivo para todos los clientes en general.

La flamante sucursal de Dellepiane y Rawson abrió sus puertas ayer por la mañana.





"Además de la buena calidad y precio, sumamos atención personalizada, no nos gusta sólo despachar y que el cliente se arregle", dicen Luis Díaz y Andrea Minnard.







