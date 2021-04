» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

6 de Abril de 2021







SUMAN CONTROLES La ministra de Salud, Carla Vizzotti, pidió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que audite el avance del plan de vacunación y la distribución de dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. La decisión se tomó en el marco de las medidas que se adoptaron con el objetivo de alejar los fantasmas que nacieron a partir del escándalo de la "vacunación VIP", que en febrero pasado derivó en la salida de Ginés González García. El Comité de Control del Ministerio de Salud y el síndico general de la Nación, Carlos Montero, diseñaron una estrategia orientada "al relevamiento y al fortalecimiento de la transparencia de la entrega de vacunas para la prevención de la enfermedad Covid-19". Así, la Sindicatura General de la Nación controlará los avances en todo el país del Plan Estratégico Nacional para la Vacunación contra la Covid-19 y auditará todo lo actuado desde sus inicios.



IMPACTO SOCIAL Siete de cada diez familias del área metropolitana (AMBA) debieron endeudarse, consumir ahorros, comprar menos alimentos y tratar de subir los ingresos para afrontar la crisis generada por la pandemia, según un informe elaborado por el INDEC. De acuerdo con el estudio, el 68,3% de los hogares de Capital y conurbano bonaerense con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia. En tanto que el 63,9% de esos hogares con jefe o jefa trabajador independiente no aportante recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia.El informe corresponde al período agosto-octubre de 2020 y analiza el impacto del Covid-19 en los hogares. RECAUDACIÓN MAYOR La recaudación impositiva registró en marzo un aumento del 72,2% con relación a igual período de 2020 y acumuló siete meses seguidos por encima de la inflación, informó el Ministerio de Economía. La suba fue motorizada por tributos asociados al comercio exterior, principalmente aquellos con alto grado de sensibilidad a la reactivación de la economía, destacó la cartera que conduce Martín Guzmán. "A su vez, la reactivación de la economía redunda en una mayor recaudación proveniente de las importaciones", consideró el Ministerio. Agregó que "el aumento sobre la evolución de precios se da aún corrigiendo el impacto de las medidas sanitarias sobre la base de comparación". INMUNIZADOS En el marco de las vacunaciones específicas, este lunes comenzó la inmunización de 5.600 integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), grupo al que se lo considera de riesgo elevado por su contacto estrecho con la población que vive en contexto de encierro en las unidades del área metropolitana Buenos Aires (AMBA). La vacunación corresponde al personal que cumple servicios en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, que incluye el Complejo IV de Mujeres y las unidades 19 y 31; el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, donde también se vacuna al personal del Complejo Penitenciario de Jóvenes Adultos y la Unidad 34; y en el Complejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como Devoto, que incluye a las unidades 18, 21 y 28. EN LA CIMA Uruguay dejó de ser el ejemplo exitoso de control de la pandemia y el pasado fin de semana se convirtió en el país que lidera los contagios a nivel mundial aunque, al igual que Chile, enfrenta la paradoja de ser al mismo tiempo uno de los que más avanzó en la campaña de vacunación. De acuerdo con la página Our World in Data, que sistematiza información oficial sobre la pandemia, Uruguay encabeza la lista con 837 casos nuevos por cada millón de habitantes, lo que supera el registro del resto de los países y confirma una tendencia que ya se venía acentuando desde hace dos meses.

Breves: Noticias de Actualidad

6 de Abril de 2021

