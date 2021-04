» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Mis más sinceros saludos y agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado y asistido el viernes 2 de abril del corriente, en especial al Personal de Salud del Hospital de Campana quienes salvaron la vida a mi hijo, ya que por explicarle al delincuente que lo apuntaba con un arma para robarle un simple celular, casi fue ejecutado de muerte (y no lo exagero porque de los seis tiros que hizo, solo recibió dos). Al personal de Seguridad del Hospital que se han comportado como verdaderos seres humanos conteniendo y ayudándonos en todo. Al personal interviniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Personal de DDI CAMPANA - COMISARIA DE CAMPANA - PERSONAL DEL COMANDO). A MIS VECINOS, ya que no es la primera vez que pasamos por una situación de ROBO similar y siempre nos han acompañado. Y a todos aquellos que han aportado lo que podían para salir delante de esta difícil situación. Espero poder decir lo mismo de la JUSTICIA muy pronto, porque la verdad es que toda esta comunidad que me rodea vivimos inmersos en la desesperación, angustia, impotencia; y nos merecemos tener una mejor calidad de vida. Sres. Fiscales, Jueces; por favor les ruego, no elijan solo los casos que tienen un impacto diferente porque la noticia sale en la televisión o esperar una muerte para poner la carpeta como prioridad del momento. Ustedes ya saben pero igual les comento, que para algunos la vida siquiera vale un celular. Por tal razón deseo que todo la estructura Judicial y Policial, especialmente aquellos que tienen el poder de decidir para que las cosas cambien, dispongan de lo necesario para ayudar al que realmente se juega el pellejo a diario patrullando o investigando. Pienso que nos merecemos vivir más seguros. El caso de mi hijo ese día fue un hecho grave más. Hagamos algo para cuidar al que se rompe trabajando todos los días. Contribuyamos a construir una sociedad más justa. No somos tontos, sabemos que es posible vivir mejor. Celebro por la vida de mi hijo y que Dios bendiga las manos de aquellos que lo salvaron y cuidaron. Walter Gomez DNI 21711514 Vecino Bº Lubo



