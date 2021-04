» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Opiniones Ciudadanas Empecemos con propuestas y dejemos las críticas y discusiones. Hay dos temas sobre los que considero tener, por formación, una modesta experiencia, uno es sobre las mejores acciones para la Prevención del Delito, y el otro, sobre la posibilidad de construir viviendas para que, aunque parezca imposible todos puedan acceder a la vivienda propia. En los próximos meses, escucharemos muchos discursos y temas a realizar, por lo que considero que sería conveniente que se propongan soluciones a los problemas que acosan nuestra economía y nuestra seguridad social, jurídica y política, armando y presentando al juicio comunitario planes y propuestas de cada partido político, dentro de las capacidades de sus candidatos para salir de ellos sistemáticamente y a conciencia, explicando la verdadera factibilidad, y defender sus ideas ante la opinión pública, para demostrar a los votantes que no son una mera creación mediática al solo efecto de ganar una elección con empatía y no por capacidad y conocimiento sobre lo que significa gobernar cualquier nivel, municipal, provincial y nacional. Se critica mucho a los gobiernos de distintos países que realizan encuentros sectoriales de candidatos para conocer las capacidades de cada uno y así después poder elegir al mejor. Y por lo que se ve en el contexto de las naciones del mundo, la mayoría que hace esto son los que sus pueblos tienen una mejor calidad y nivel de vida. Empecemos a copiar y aplicar lo bueno de las distintas democracias del mundo y no lo malo de una republiqueta bananera como hacia la que estamos yendo a pasos agigantados. Tomando uno de los temas que más afecta a la tranquilidad de la población, debemos referirnos a la Prevención del Delito. La bibliografía sobre el tema de los últimos 30 años, y tal vez más, demuestra que la aplicación de penas y tratamiento de la parte social del delito quedó obsoleta. Un estado omnipresente en las calles hoy no sirve para erradicar el delito. La prevención del Delito debe basarse en trabajar los focos donde surge la necesidad de delinquir. Tenemos una prueba muy actual donde vemos cómo se trata y con qué medios se busca terminar con una pandemia. El delito debería ser tratado de la misma manera. No confundir. Todo se basa en dos conceptos básicos los cuales han sido volcados en varios seminarios a los que tuve oportunidad de asistir y a su vez, lo utilicé en cursos y encuentros institucionales que repliqué, a efectos de ir formando conciencia cívica sobre este tema tan candente en los últimos años. En sí son dos formas de encarar las acciones de formación de quienes deben estar en continuo contacto con las comunidades más en riesgo: a) Prevención del Delito como Seguridad Ciudadana; b) Prevención Social del Delito. Estos serían los dos puntos fundamentales sobre los que se debería trabajar en la sociedad realizando acciones con el objeto de lograr resultados inmediatos, mediatos y a largo plazo, con la finalidad de reducir los delitos hasta el punto que dejen de ser una de las primeras preocupaciones de la comunidad. Con el objeto de lograr una mayor comprensión y formación se deberían realizar una primera introducción en dos seminarios preparatorios para que pueda ser comprendido cada una de las situaciones, con jornadas de (3) horas cátedras cada una para tratar de fijar los conceptos fundamentales de trabajo en los respectivos temas de los estudios a concretar. La experiencia en este tipo de actividades aconseja que se involucren los actores que se encuentren cumpliendo con estos trabajos en cada municipio, a efectos de alimentar con sus experiencias en los distintos pasos de acuerdo al conocimiento de cada área de aplicación creándose talleres para su mejor comprensión. Lo ideal sería que ambos grupos de trabajos concurrieran conjuntamente, pero dado la situación de pandemia existente, se debería trabajar separadamente y en grupos de 16 cursantes cada uno divididos en cuatro burbujas con amplitud de espacio suficiente. Si hay alguna mejor propuesta (sería importante) para mejorar su realización, bienvenida sea. El tema es hacer algo, comenzando a generar alternativas que den mejores resultados que las actuales. Basta de hacer como el avestruz, que cuando percibe algún peligro esconde la cabeza bajo la tierra (Pensamiento mítico de Plinio el Viejo. 23-79 d.C.).

