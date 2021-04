» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 6 de Abril







DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 67/296 en el año 2013, en este día se concientiza acerca de la importancia del deporte y la actividad física para la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico: "el deporte como lenguaje universal puede servir para promover la paz, la tolerancia y la comprensión más allá de fronteras, culturas y religiones". Asimismo, esta fecha fue elegida para conmemorar la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas (Grecia) en el año 1896. El tema de este año es "Deporte y actividad física para reconstruir un mundo mejor" y tiene el propósito de remarcar que el deporte es fundamental para superar la pandemia de COVID-19: "[el deporte] puede ayudarnos a superar tiempos de crisis, como la COVID-19, reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental. Por otro lado, los profesionales del deporte también proporcionan empleos e ingresos a muchas personas en todo el mundo, y es un sector integral para el éxito económico de muchas comunidades y regiones". Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no realizan suficiente actividad física para mantenerse sanos por lo que insta a terminar con el sedentarismo y tener una vida más activa.



FALLECE RICARDO LAVIÉ Ricardo Machado nació el 5 de octubre del año 1922 en Buenos Aires. Inició su carrera artística a los 25 años actuando en radioteatros, escritos por Nené Cascallar, en Radio Splendid. Debido a la popularidad ganada en la radio, en el año 1949, debutó en la gran pantalla actuando junto a Luis Sandrini y Elina Colomer en "Juan Globo." A partir de ese momento comenzó una larga carrera en la que se destacó en las películas "El túnel" (1952), "Pimienta" (1966), "Pimienta y Pimentón" (1970), "Estoy hecho un demonio" (1972) y "La gran aventura" (1974). En lo que respecta a la televisión, debutó en la misma en el programa "El último pecado" en el año 1962; con el correr de los años actuó en "Porcelandia" (1974), "El Rafa" (1981), "El hombre que amo" (1986), "Matrimonios y algo más" (1987), "Brigada cola" (1990) y "Chiquititas" (1998). En teatro protagonizó "Barranca Yaco", "Un hombre cabal" y "La dama boba". Por otra parte, Machado fue un reconocido artista plástico que no sólo fue galardonado con el Gran Premio Nacional de Pintura sino que también expuso sus obras en salones nacionales e internacionales: "detrás del actor siempre está el pintor. En la pintura encuentro mi mejor ventana para decir qué pienso, qué puedo y debo decir. Y si el teatro constituye el más mínimo obstáculo para mi otra vida, seré pintor. Diré adiós al teatro". Falleció en el año 2010 en Buenos Aires.



SE LANZA "ONE KISS" Un día como hoy en el año 2018, Calvin Harris junto a Dua Lipa lanzaban el sencillo "One kiss". Perteneciente al álbum "Dua Lipa: Complete Edition" (2018) y compuesta por ambos artistas con Adam Wiles, la canción está inspirada en la música house de los años 90´: "me pareció una buena oportunidad para hacer un disco con sonido house con ella" expresó Harris.



