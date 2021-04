» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física

Por Lic. Lucia Cortinovis











El 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física con el objetivo de promover el ejercicio físico y garantizar una mejor calidad de vida en la población. La práctica regular de actividad física tiene múltiples beneficios: previene enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y artritis; ayuda a controlar la hipertensión y mantener los músculos y huesos sansos; disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad; agudiza la mente, mejora la concentración y la memoria; produce bienestar por la liberación de endorfinas; ayuda a aumentar la productividad laboral y a mejorar el rendimiento escolar; y colabora a tener un mejor descanso. Sin embargo, es baja la proporción de la población que realiza los niveles recomendados de actividad física, según la última encuesta Nacional de factores de Riesgo (2018) el 60% de la población argentina es sedentaria y esta proporción disminuye a medida que aumenta la edad de las personas, el 67,6% de los mayores a 65 años no realiza actividad física. Recomendaciones de actividad física según grupo de edad Niños y adolescentes de 5 a 17 años La actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto familiar y escolar. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades crónica no transmisible, se recomienda que: 1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 2. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. Adultos (18 a 64 años) La actividad física consiste en actividades recreativas, paseos a pie o en bicicleta, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados. Se recomienda que Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Adultos mayores (de 65 años en adelante) Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional se recomienda que dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. Para sumar más pasos y estar más activo: - En el trabajo: utilizar las escaleras; hacer actividades de pie; hacer reuniones de trabajo activas (de pie o caminando). - El transporte: evitar usar el ascensor, utilizar el trasporte público y bajar una o dos paradas antes del destino; acompañar a los hijos a la escuela a pie. - En el ocio: caminar; hacer deporte con los amigos y la familia; jugar con los hijos o nietos. ACTIVIDAD FISICA UN POCO VALE MUCHO!!! Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

