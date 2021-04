» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El Intendente de nuestra ciudad fue 9º en la final del domingo y resultó ser el mejor entre los pilotos mayores de 44 años. Marcelo Ciarrocchi ganó la prueba. El pasado fin de semana, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, se disputó la primera fecha del Campeonato 2021 del Top Race. Allí estuvo presente el campanense Sebastián Abella, quien fue 8º en el Sprint del sábado y terminó 9º en la final del domingo. Esta actuación a bordo del Mercedes Benz #45 del JLS Motorsport le permitió al Intendente de nuestra ciudad quedarse con la Copa Máster del Top Race V6. Se trata de un premio estímulo para los pilotos mayores de 44 años que se ha institucionalizado para esta temporada. "Quiero agradecerle a la categoría por la invitación y valoro este premio recibido que es un gran estímulo también para quienes tenemos más de 44 años", señaló Abella en diálogo con Carburando. En cuanto a su performance durante el fin de semana, el jefe comunal comentó: "Estoy contento porque el auto funcionó muy bien todo el fin de semana. Incluso, de no haber sido por la penalización con el pase y siga seguramente habría peleado por los puestos de avanzada, cuarto o quinto, seguro. De manera personal me voy conforme porque he sumado horas de manejo sobre este tipo de auto y me permite evolucionar en cuanto al ritmo". El ganador de la final del Top Race V6 fue Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo), mientras el podio lo completaron Diego Azar (Toyota Camry) y Fabricio Persia (Chevrolet Cruze). En el Top Race Series se impuso Diego Verriello (Fiat), postergando a Miguel Otero (Toyota) y Lucas Gambarte (Ford). Mientras en el Top Race Juniors ganó Martín Farfala (Fiat) y segunda llegó Rocío Migliore (Chevrolet), una de las integrantes del equipo cien por ciento femenino de la categoría, Vitarti´s Girl Team, que cuenta con la atención y la asistencia en pista del JRT Team, estructura del campanense Juan Sbarra. La próxima fecha de la categoría se desarrollará entre el 22 y el 23 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay.

EL INTENDENTE COMPITIÓ A BORDO DEL MERCEDES BENZ #45 DEL JLS MOTORSPORT TURISMO NACIONAL: FESTEJÓ PERNÍA El pasado fin de semana, el autódromo de San Nicolás fue escenario de la segunda fecha del Turismo Nacional. Y en la Clase 3 se impuso Leonel Pernía (Ford Focus), quien tomó la punta en la primera parte de la carrera, tras superar a Julián Santero (Toyota Corolla), y dominó la prueba con contundencia. El podio lo completaron Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) y Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla). Con estos resultados, Santero (que finalizó en el quinto puesto) mantuvo el liderazgo del Campeonato 2021 con 73 unidades por delante de Muñoz Marchesi (59), Facundo Chapur (54), Jerónimo Teti (50) y Merlo (46). Por su parte, Pernía quedó 7º con 39 puntos. En la Clase 2, el ganador fue Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios) y segundo fue Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), quien es líder del campeonato con 55 unidades. La tercera fecha del Turismo Nacional se desarrollará del 23 al 25 de abril del Autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

