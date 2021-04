» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

6 de Abril de 2021







GANÓ DELBONIS Ayer comenzó la temporada europea sobre polvo de ladrillo y en el ATP 250 de Marbella, Federico Delbonis debutó con el pie derecho al vencer 7-5 y 6-1 al español Roberto Carballés. En cambio, Juan Ignacio Londero quedó eliminado en primera ronda al caer 6-7, 6-1 y 6-3 ante el eslovaco Norbert Gombos, quien será el próximo rival de Delbonis. Hoy, por este mismo certamen, habrá duelo de argentinos cuando se enfrenten Facundo Bagnis y Francisco Cerundolo por la primera ronda.



DERROTA DE PELLA En tanto, en el ATP 250 de Cagliari, el bahiense Guido Pella perdió 6-4 y 6-0 frente al bielorruso Egor Gerasimov en lo que fue su regreso al circuito después de su participación en el Abierto de Australia (una lesión y un posterior contagio de coronavirus lo marginaron de los torneos siguientes). En este mismo torneo hoy debutará Federico Coria, quien se medirá ante el australiano John Millman. Finalmente, en el Challenger de Split (Croacia), Andrea Collarini se presentó con victoria: superó 6-4 y 6-4 al austríaco Sebastian Ofner. ARRANCAN LOS PLAYOFFS Concluida la fase regular de la Liga Nacional de Básquet quedaron definidos los cruces de los playoffs. En el repechaje se medirán: Obras Sanitarias vs Comunicaciones de Mercedes, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs Hispano Americano de Río Gallegos, San Martín de Corrientes vs Platense e Instituto de Córdoba vs Olímpico de La Banda. En Cuartos de Final esperan Quimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo, Regatas de Corrientes y Boca Juniors. En tanto, por la permanencia se enfrentarán Atenas de Córdoba y Bahía Basket. DENVER SIGUE EN RACHA Denver Nuggets venció 119-109 a Orlando Magic como local y estiró su buen momento en la NBA: logró su quinta victoria consecutiva y ascendió al cuarto puesto de la Conferencia Oeste con récord de 31 triunfos y 18 derrotas. En este último partido, el argentino Facundo Campazzo sumó 3 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 9 minutos de juego. El próximo compromiso de los Nuggets será esta noche frente a Detroit Pistons. NI LEONES NI LEONAS En la segunda jornada del año de la FIH Pro League, los Seleccionados de Hóckey sobre Césped sufrieron sendas derrotas frente a los combinados alemanes. Los Leones, que habían perdido 3-2 el sábado, tampoco pudieron el domingo, cuando fueron superados 3-0 por los germanos. Ahora buscarán revancha el próximo fin de semana ante India, nuevamente en el CENARD. Por su parte, Las Leonas, que el sábado habían ganado por penales, el domingo cayeron 3-1 ante Alemania. Y en el futuro inmediato no saben si volverán a presentarse en este certamen, dado que por la situación sanitaria actual, China canceló su visita a nuestro país. ELIMINADAS POR COVID El equipo femenino de vóley de Boca Juniors quedó eliminado en semifinales de la Liga Argentina Femenina al no poder presentarse en las semifinales frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los casos de coronavirus que afectan a su plantel y cuerpo técnico. Curiosamente, las Xeneizes habían accedido a esta instancia por una situación similar que vivió Vélez Sarsfield antes de los Cuartos de Final. Boca es el actual bicampeón de la Liga Argentina Femenina y, en esta oportunidad, no podrá defender el título. Por su parte, Gimnasia quedó ahora a la espera del resultado de la otra semifinal que protagonizan River Plate y San Lorenzo, que anoche se adelantó al ganar el primer juego.

Breves: Deportivas

6 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar