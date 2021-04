» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

RESCATÓ UN PUNTO A pesar del brote de coronavirus que sufrió en su plantel y que afectó a doce jugadores, Banfield logró rescatar un punto en su duelo de anoche frente a Estudiantes de La Plata, en el cierre de la octava fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional. El Pincha se puso 2-0 en entre los 20 y los 22 minutos de la primera parte, pero el Taladro reaccionó en el complemento, llegando a la igualdad también en dos minutos con tantos de Luciano Lollo y Ramiro Enrique. Con este resultado, Banfield (13 puntos) quedó como único escolta de Colón (20) en la Zona A, mientras Estudiantes (12) comparte la tercera ubicación con River Plate, Central Córdoba y Racing Club. Más atrás aparecen San Lorenzo y Godoy Cruz (11). En tanto, en la Zona B, Vélez recuperó su condición de único líder al golear 4-1 como local a Unión de Santa Fe el último domingo. El Fortín suma 19 puntos y es seguido por Lanús (16), Boca (13), Independiente (13), Talleres (12), Defensa y Justicia (11) y Unión (11).



JUEGO CLAVE, CICLÓN Desde las 21.30 horas y con transmisión de ESPN, San Lorenzo recibirá a Santos de Brasil en el partido de ida de la serie de la tercera y última ronda de la Fase Previa. La revancha, que definirá un lugar en la Fase de Grupos, se disputará el próximo martes. COPA ARGENTINA Por la segunda ronda del certamen, hoy se medirán Lanús y Patronato desde las 21.10 horas, con transmisión de TyC Sports. El ganador de este duelo se enfrentará en Octavos de Final con el vencedor de Estudiantes de San Luis y Villa San Carlos. CHAMPIONS LEAGUE En el inicio de los Cuartos de Final, Manchester City recibirá a Borussia Dortmund, mientras Real Madrid será local ante Liverpool. Ambos encuentros se disputarán desde las 16.00 (transmite ESPN). EL BARSA SE ACERCA Con un tanto de Dembele cuando el partido se moría, Barcelona venció ayer 1-0 como local a Valladolid y quedó a un punto del líder Atlético Madrid, que el domingo cayó 1-0 en su visita a Sevilla (gol de Marcos Acuña). Tercero, a tres unidades del Colchonero, se ubica Real Madrid. FLANDRÍA, ÚNICO LÍDER Con su empate 1-1 ante San Miguel como visitante, Flandria llegó a 11 puntos y quedó como único líder del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. El domingo también jugaron: Comunicaciones 2-2 Sacachispas y Villa San Carlos 2-1 Argentino de Quilmes. La quinta fecha se cierra hoy con el duelo Talleres (RE) vs Cañuelas. PERDIÓ MIDLAND Por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Midland perdió 2-0 en su visita a L.N. Alem y no pudo mantenerse como único líder: ahora comparte la cima con Central Córdoba (R) e Ituzaingó. El domingo también jugaron: Laferrere 1-1 Real Pilar y Dock Sud 2-0 Lamadrid. GOLEARON LAS MILLO Por la segunda fecha de la Primera A Femenina, River Plate goleó 6-0 como local a Huracán y comparte la cima de las posiciones de la Zona B junto a Independiente (2-0 a Excursionistas) y UAI Urquiza (2-1 a Platense). La segunda jornada de la Zona A se completó con triunfo de El Porvenir, que venció 3-2 a Deportivo Español e igualó a San Lorenzo en lo más alto de las posiciones con 4 unidades.

