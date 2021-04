» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Una medalla, un encuentro y un abrazo











Increíble pero real: el reconocido veterano de guerra Marcelo Llambias Pravaz perdió su medalla de Malvinas durante la vigilia en San Andrés de Giles. Pero un vecino de Campana la encontró y lo contactó para devolvérsela. El fin de semana se concretó una emotiva reunión con la presencia además de un veterano local y referente del Frente Nos Campana. "Pensé que la había perdido para siempre", reconoció el veterano. Pero no: la medalla estaba de vuelta en sus manos. Habían pasado dos días desde aquella velada en San Andrés de Giles donde se le había caído y ese pedazo de metal, tan inerte como lleno de valor simbólico, reflejaba ahora las luces de la noche campanense. Fue así. Jorge Bezzoni, un vecino de la calle Liniers, acompañó junto a su familia la vigilia del 1º de abril en reconocimiento a los soldados y caídos en el conflicto de Malvinas. Cuando regresaba a su vehículo, sintió que pisaba algo de metal. ¿Una moneda? No, algo sin precio: la medalla de un excomba-tiente. Esos mismos que él había ido a homenajear. De regreso a Campana, Bezzoni se comunicó con Aníbal Valdivia, su compañero de militancia en el Frente Nos, y entre ambos pudieron contactarse con el legítimo dueño de ese diminuto plato gris surcado por la Bandera Nacional y el relieve de las islas incrustado de un lado. Del otro, el nombre de su portador: Marcelo Llambias. "Te pido perdón por no conocer parte de nuestra historia", le dijo el vecino al veterano, cuando se encontraron el sábado por la noche en Campana para el emotivo acto de restitución. Es que, en una primera instancia, Bezzoni no había reconocido el nombre de Llambias, excombatiente de habitual presencia en los medios de comunicación y, además, apoderado del Frente Nos en Capital Federal. "Es lo que lograron y que nosotros vamos a cambiar -añadió-. Hay una generación que quiere conocer a héroes como vos, así como tenemos otros en Campana. Y te devuelvo algo que es tuyo, que siempre lo fue y es parte de tu vida. Para mi es una honra haberla podido encontrar". De inmediato, ambos se fundieron en un estrecho abrazo que despertó el aplauso de los demás presentes: Valdivia, militantes del Frente Nos local, allegados a Bezzoni y el excombatiente de Campana Néstor Córdero. "Solo quiero decir una cosa: es una caricia al alma que nos digan héroes y todo eso, pero nosotros no lo somos, nosotros fuimos argentinos que teníamos que cumplir con nuestro deber y tratamos de cumplirlo de la mejor forma posible. Héroes son los que quedaron allá de centinelas, los que dieron lo máximo que uno tiene, que es la vida. Son los verdaderos héroes", expresó Llambias. La medalla que perdió y logró recuperar en Campana tiene un peculiaridad. Si bien se trata de la que tienen todos los excombatientes -Llambias tiene otra, más distinguida aun, que es la del valor al combate- es una de las primeras cinco que entregó el Congreso de la Nación Argentina en 1985. "No es que valga doble, tiene un valor sentimental, nada más", reconoció el veterano. Todavía emocionado, Bezzoni compartió sus sensaciones con la prensa apostada en la puerta de su casa para comunicar el encuentro. "Todavía algunos veteranos quedaban en ese lugar cuando encontré la medalla, pero no levanté la mano para no entrar en discusión con nadie. Se la quería entregar en las manos a su dueño porque me imaginé el valor. A dónde sea se la iba a llevar. Y hoy tenemos el agrado de contar con Marcelo Llambias en nuestra ciudad por primera vez y es un orgullo, una alegría", manifestó. Bezzoni resaltó la figura de los veteranos de Malvinas y cuestionó la "desmalvinización" de la sociedad, la que atribuyó al Estado: "Eso fue ocultar a nuestros héroes, a nuestros olvidados. Ellos están acostumbrados a decir que los héroes son los centinelas que se quedaron allá, pero nosotros tenemos que saber reconocer. Para mí es una bendición de Dios, una honra tener hoy en la puerta de mi casa a Marcelo Llambias".







