Así lo confirmó el Municipio. En tanto, el Austral de Pilar también está al límite. En Campana, en cambio, la ocupación de camas no llegaba al 45% en el Hospital. En un mensaje grabado por el Intendente Ariel Sujarchuk, la Municipalidad de Escobar reconoció que su sistema sanitario está saturado, sin disponibilidad en cuanto a camas de terapia intensiva, por lo que está realizando derivaciones de pacientes. Junto al jefe comunal, quien también hizo anuncios de mejoras para el sistema de salud y pidió, además, medidas para frenar la evolución de los contagios, se encontraba Gaspar Costa, Director del hospital provincial Erill, quien explicó: "El porcentaje de ocupación de pacientes Covid como no Covid es prácticamente del 100%. Es por eso que estamos trabajando fuertemente en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia Buenos Aires, la Región Sanitaria V y la Municipalidad de Escobar a través de la Secretaría de Salud en la derivación de pacientes". Por su parte, el secretario de Salud municipal, Juan Ordóñez, señaló: "La cantidad de contagios se ha duplicado en las últimas dos semanas y el porcentaje de saturación de las camas, tanto a los hospitales municipales como provinciales, es a pleno". AUSTRAL, AL LÍMITE En este marco de segunda ola, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Austral, Pablo Pratesi, reveló ayer que el nosocomio solo cuenta con una cama de terapia intensiva libre. "Hace muchos meses que estamos con todas las camas ocupadas de terapia intensiva, habiéndolas casi duplicado", afirmó en diálogo con Código Plaza (FM Plaza 92.1). CAMPANA, CON MARGEN A diferencia de estos panoramas de Escobar y el Hospital Austral, nuestra ciudad mostraba ayer margen de maniobra en cuanto a la disponibilidad de camas. En el Hospital San José, según fuentes consultadas, la ocupación en la UTI Covid se encontraba ayer por debajo del 50%, mientras en la UTI no Covid era del 33%. Así, la mayor preocupación en el nosocomio local pasaba por la gran cantidad de hisopados que se vienen realizando en las últimas jornadas. En tanto, desde una de las clínicas privadas del distrito, remarcaron que la ocupación se viene cargando en los últimos días, pero que la terapia no está saturada por el momento y que todavía es "manejable".



