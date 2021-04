» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Voltea un poste en la Colectora Norte







Fue el lunes por la noche, frente a la ex Teletra. Sólo daños materiales. La conductora de un Chevrolet Spin 5 puertas perdió el control de su vehículo y terminó derribando un poste de madera utilizado para cableado telefónico que se encontraba en la vereda de la ex Teletra. El accidente tuvo lugar el lunes por la noche, sobre la colectora Norte, donde había agua presente en el pavimento. Según testigos, el auto habría perdido adherencia debido al verdín. En el lugar estuvo presente un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 4 y no hizo falta convocar al SAME.

Aparentemente, el auto habría perdido adherencia debido al verdín presente en el lugar.

#Dato accidente por un charco permanente. Anoche, 23hs. Un Chevrolet Spin chocó un poste de teléfono luego de perder el control en el verdín de Colectora Norte y Matheu. La conductora resultó ilesa. Presente CP zona 4 pic.twitter.com/nUvg8OEgmI — Daniel Trila (@dantrila) April 6, 2021

