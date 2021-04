» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. FiscalesBA:

Un comunicado difundido por la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires denuncia la falta de infraestructura, logística, y nombramientos tanto de Magistrados como de personal auxiliar. "Las cuestiones sometidas a nuestra intervención, suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad", señala un extenso comunicado emitido esta semana por la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires (FISCALESBA), entidad creada en octubre del año pasado y cuenta con la adhesión de la mayoría de los fiscales en funciones de nuestro Departamento Judicial. Entre otras cuestiones, el documento señala que los fiscales son "los encargados de dirigir y promover la acción penal de la mayoría de los delitos que se cometen en la Provincia de Buenos Aires. Nuestro ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan en su territorio". En ese sentido, se recuerda también que "desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45 mil efectivos en actividad a 90 mil. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia", al tiempo que "en el año 2007 se iniciaron más de 500 mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el año 2019 donde se registraron casi 1 millón". "En este contexto de carencias -señala más adelante- la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales (tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas), así como de insumos. Lo señalado, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece" y finaliza afirmando: "la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar".

