El Gobierno limitará al transporte y negocia con la Ciudad restricciones a la nocturnidad

Fuentes de Casa Rosada detallaron que "hay consenso" entre los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad para aplicar nuevas medidas, aunque la administración de Horacio Rodríguez Larreta resiste las restricciones a la nocturnidad. El Gobierno ultimaba ayer por la noche los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implicará "más controles y restricciones" en la nocturnidad, el cual será publicado en las próximas horas, ante la segunda ola de coronavirus en la Argentina. Así lo revelaron a medios nacionales fuentes de Casa Rosada, que detallaron que "hay consenso" entre los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad para "aplicar restricciones", aunque la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene diferencias en el tema de la nocturnidad. Fuentes del Gobierno porteño afirmaron que no están de acuerdo con el horario de las 22:00 (como tope para el cierre de comercios) y el toque de queda sanitario. "No tiene sentido impedir que la gente circule, es restringir las libertades individuales", agregaron las mismas fuentes, luego de una reunión encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a funcionarios de su equipo de gestión. En el Ejecutivo porteño subrayaron que estarían dispuestos al cierre de las actividades, sobre todo la gastronómica, a partir de la medianoche y hasta las 6:00. En tanto, fuentes con despacho en Balcarce 50 aseguraron que "hay consenso en que tiene que haber restricciones", y precisaron: "Se están terminando de pulir algunas cosas de lo que va a ser el DNU, como el tema horario en la nocturnidad". Además, afirmaron que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, mantuvieron comunicaciones con los gobernadores para "terminar de pulir las medidas". "Va a haber más controles, más restricciones y más aceleración en la campaña de vacunación", enfatizaron, y agregaron: "No hay oposición a las restricciones, hay que cerrar". En esa línea, indicaron que "se van a restringir los encuentros sociales", y confirmaron que "habrá horarios en la nocturnidad, teniendo prioridad de circulación los trabajadores esenciales". La noticia se conoció luego de una reunión que encabezó Cafiero en Casa Rosada junto a sus pares de la Ciudad, Felipe Miguel, y de la Provincia, Carlos Bianco. El encuentro, que comenzó pasadas las 15:00 y se extendió por más de una hora, también contó con la participación de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el porteño, Fernán Quirós; y el viceministro bonaerense, Nicolás Kreplak. Respecto del transporte público, el Ejecutivo nacional analiza por estas horas que sólo sea utilizado por personal esencial y docentes y alumnos, dado que se mantendrá la presencialidad de las clases. Fuentes oficiales indicaron que "el transporte en trenes está al máximo de frecuencias y unidades", y detallaron que el Ministerio de Transporte está "en proceso de compras de nuevas formaciones, pero no es algo inmediato". "Los colectivos se encuentran en un 85% de unidades, alrededor de 14 mil colectivos. El resto de los choferes se encuentran exceptuados por COVID, enfermedad o relacionados y no se pueden remplazar", explicaron. Por último, recordaron que "los trabajadores esenciales hoy habilitados para viajar los establece la Jefatura de Gabinete y los procesos de control en el transporte los realiza el Ministerio de Seguridad junto a las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción".



