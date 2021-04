» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Por Conciliación Obligatoria se levantó el paro anunciado de Petroleros







La Federación que dirige el campanense Pedro Milla se encuentra en conflicto con las empresas de la rama refinerías y depósitos por la reapertura de la negociación paritaria. Iba a suceder, pero al final quedó en el aire. Para este miércoles a partir de las 5 de la mañana la Federación de Petróleo, Gas y Biocombustible de la República Argentina había anunciado un paro general de actividades. Sin embargo, en horas de la noche de ayer se conoció la disposición del Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria por dos semanas, quedando suspendida la medida. El levantamiento de la huelga fue una buena noticia para la refinería Axion energy de nuestra ciudad, sujeta al convenio de petroleros, industria que ya vivió acciones de fuerza en septiembre del año pasado cuando se discutía el cierre de la paritaria 2019 y los valores a adjudicar para la del 2020. Precisamente, es este último período el que motiva las nuevas diferencias. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa de fuentes del Sindicato local, se aproxima la fecha de inicio del próximo año paritario en el calendario petrolero y las cámaras empresariales no estarían dispuestas a discutir el cierre del anterior. Hasta el momento, los petroleros obtuvieron sumas fijas en enero y febrero, junto al compromiso de negociar la actualización de los básicos en marzo. Más ahora la intención de las empresas sería patear el arreglo para el mes de junio. La falta de acuerdo desencadenó ayer por la tarde la convocatoria a un paro general en todas las refinerías y depósitos del país. En un comunicado oficial, el Sindicato local acusó a la parte empresaria de sostener una "postura dilatoria" en "resolver la paritaria 2020 para dar inicio al período 2021". "La postura empresaria es no reconocer el justo reclamo de los trabajadores, ante esta posición mañana paramos", anunciaba el gremio, en línea con la decisión tomada por todos los secretarios generales que componen el Consejo Directivo de la Federación que encabeza el campanense Pedro Milla. La entidad gremial madre se expresó en ese mismo sentido. "Todo tiene un límite", manifestó. "Rechazamos la intención de las cámaras empresarias de aplazar a junio la paritaria pactada para marzo. Eso es inadmisible teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que realizaron nuestros compañeros durante la pandemia". Asimismo, la Federación advirtió por las consecuencias en el abastecimiento de combustible que podría ocasionar la medida de fuerza. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA "Hace minutos fuimos notificados desde el Ministerio de Trabajo sobre el dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto por recomposición salarial en la rama Refinería, por lo que nuestra Federación acata la medida oficial y deja sin efecto el paro de actividades convocado para este miércoles 7 de abril", anunció más tarde la entidad sindical. El Ministerio de Trabajo justificó la necesidad de evitar el paro en el carácter "esencial" de la actividad que desempeñan los trabajadores petroleros dentro de las refinerías, en el marco de la pandemia de COVID-19. La medida tiene un alcance de 15 días y fijó asimismo una nueva instancia de diálogo entre los protagonistas del conflicto para el miércoles 14. A ese encuentro la Federación adelantó que irá con la intención de ratificar su "pedido en defensa de los salarios" porque el aumento "debe discutirse ahora, no en junio como pretende la patronal". De acuerdo a la información recabada por LAD, los petroleros estiman que cuando finalice su año paritario con el mes de abril, sus básicos habrán perdido entre 42 y 44 puntos contra la inflación. Un brecha frente a la que, como advirtieron con la convocatoria a huelga, no están dispuestos a resignarse.



Por Conciliación Obligatoria se levantó el paro anunciado de Petroleros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar