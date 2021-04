» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 7 de Abril







DÍA DEL TRABAJADOR DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES En esta jornada se conmemora el día en que el Presidente de la Dirección de Correos, Don Eduardo de Olivera, sancionó la Ley de Correos en el año 1876; la misma originó la Dirección General de Correos y Telégrafos tras fusionar la Dirección de Correos de la República Argentina con la Dirección de los Telégrafos. Esto se considera un hito de la historia de las comunicaciones argentinas debido a que permitió la modernización de este servicio. Hoy se homenajea a los trabajadores por su esfuerzo y dedicación diaria para propiciar la comunicación entre las personas.



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Impulsado en la Primera Asamblea Mundial de la Salud y celebrado desde el año 1950, en este día se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948. La misma se creó después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y sus principales objetivos son la gestión de políticas preventivas, la promoción y toda intervención que considere necesaria en lo respectivo a la salud: "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social". El lema de este año es "Construir un mundo más justo y saludable" y tiene el propósito de instar a los gobiernos a "monitorear las desigualdades en materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten". Por otra parte, la OMS estableció que este año es el "Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales" y bajo el lema "Proteger. Invertir. Juntos" pretende brindar protección a estos trabajadores dándoles el apoyo necesario y un espacio de trabajo propicio; invertir en educación, empleo y trabajo decente para cuidar al mundo de las enfermedades y lograr la cobertura sanitaria universal; y juntos podemos conseguir que nuestros trabajadores sanitarios y asistenciales se sientan motivados, apoyados y equipados para atender a los pacientes no sólo en la pandemia de Covid-19.



SE LANZA "SIGN OF THE TIMES" Un día como hoy en el año 2017, Harry Styles lanzaba el sencillo "Sign of the Times". Perteneciente al álbum "Harry Styles" (2017) y compuesta por el cantante inglés junto a Alex Salibian, Jeff Bhasker y Mitch Rowland, la canción está influenciada por la difícil situación que atravesaba el mundo en ese entonces: "estamos en una época en la que las cosas que suceden en todo el mundo son absolutamente imposibles de ignorar. Creo que hubiera sido extraño no reconocer lo que estaba pasando. Para mí ´Sign of the Times´ está mirando varias cosas diferentes. Ese soy yo comentando cosas diferentes".



