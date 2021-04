» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Dia Mundial de la Salud 2021; construir un mundo más justo y saludable

Por Dra. Cecilia López











El 7 de Abril se conmemora como el DÍA MUNDIAL DE LA SALUD creada para recordar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, tras la segunda guerra mundial. La misión de esta entidad es alcanzar el grado más alto posible de Salud para todos los pueblos a través de la promoción y prevención. Define a la Salud como "Estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades". La OMS elige un lema diferente cada año con el objetivo de concientizar a la población mundial sobre alguna problemática sanitaria, este año invita a unirse a una nueva campaña ^CONSTRUYENDO UN MUNDO MAS JUSTO Y SALUDABLE^ Hoy es importante detenernos un momento para reflexionar varias cosas: - Está claro que la pandemia ha afectado más directamente a poblaciones más pobres y con servicios sanitarios más deficientes, esto no solo es injusto sino que es evitable. - Los sistemas de salud en el mundo han colapsado ante una Pandemia que no se compara con otras a través de la historia, y los esfuerzos e inversión en salud están décadas atrasadas en comparación a otros avances tecnológicos, y paradójicamente un elemento tan pequeño como un virus invisible a nuestros ojos nos muestra su gran poder para detenernos cuando no lo hemos querido hacer por voluntad propia. - El lema de la OMS es alentar a los países a terminar con estas desigualdades para que todos podamos salir juntos de esta crisis sanitaria con las mismas oportunidades. - Es un día para reconocer todo lo que los trabajadores de la salud en las distintas áreas hicieron, hacen y van a continuar haciendo por nosotros. - También analizar nuestro estado de salud, si hacemos todo lo necesario para estar sanos o si necesitamos cambiar hábitos. Las enfermedades más frecuentes relacionadas con nuestro estilo de vida y malos hábitos son enfermedades Cardiovasculares-respiratorias, Accidente cerebro vascular, Diabetes y Obesidad. A continuación 10 TIPS SALUDABLES: dieta equilibrada y apetecible, tomar sol para obtener vitamina D, ejercicio regular adecuado, evitar tóxicos como tabaco, alcohol y otras drogas, actitud positiva evitar el estrés, salud sexual, disfrutar la vida en comunidad, vacunación y CONTROL MEDICO PERIODICO. Concluimos entonces que LA SALUD DEBE SER UN ESTADO COMPLETO DE BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL EN UN MUNDO SANO, LIMPIO, SUSTENTABLE Y EN ARMONIA CON LOS SERES VIVOS. La prevención es la mejor medicina. Te esperamos para hacer todos tus chequeos en Centro Médico Rawson. Dra. Cecilia López, Especialista en Medicina Interna (MP: 54620 / MN: 92687) - - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

