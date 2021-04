» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

7 de Abril de 2021







PASÓ BAGNIS En el duelo de tenistas argentinos de la primera ronda del ATP 250 de Marbella (Andalucía Open), el rosarino Facundo Bagnis derrotó ayer 6-3 y 7-6 a Francisco Cerúndolo y así mantuvo en Europa el envión tomado en la última gira sudamericana. Ahora, su rival en los Octavos de Final será el surcoreano Soon Woo Kwon. También hoy, por esta misma instancia, se presentará Federico Delbonis frente al eslovaco Norbert Gombos.



CORIA ELIMINADO En el ATP 250 de Cagliari, el santafesino Federico Coria perdió 7-6, 3-6 y 6-3 con el australiano John Millman, por lo que ya no quedan argentinos en este certamen, dado que Guido Pella había caído el lunes con el bielorruso Egor Gerasimov. En tanto, en el Challenger de Oeiras II, Pedro Cachín avanzó a la segunda ronda (le ganó 6-2 y 6-1 al francés Elliot Benchetrit), mientras Marco Trungellitti quedó eliminado (perdió 6-1 y 6-4 con el portugués Gastao Elias) HAY EQUIPO FEMENINO La capitana Mercedes Paz definió el equipo argentino para afrontar el playoff de la Billie Jean King Cup: Nadia Podoroska, Lourdes Carle, Victoria Bosio, Guillermina Naya y Jazmín Ortenzi son las convocadas para enfrentar al duro conjunto de Kazajistán el 16 y 17 de abril próximo en el Córdoba Lawn Tenis Club. El ganador de esta serie, que se disputará al mejor de cinco puntos (cuatro singles y el dobles) accederá a las Finales del certamen anteriormente denominado Fed Cup. JAGUARES INVICTOS En su quinta presentación de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), Jaguares XV venció a Peñarol de Uruguay por 46 a 17 y cerró la primera fase invicto y con puntaje ideal. El partido se disputó en el estadio Nacional de Chile, donde los tries del equipo argentino fueron apoyados por Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro, Juan Pablo Zeiss, Juan Martín González (2) y Sebastián Cancelliere. Además, Martín Elías aportó 5 conversiones y 2 penales. El torneo continuará en Montevideo a partir del domingo, jornada en la que Jaguares XV se medirá ante Cobras Brasil XV. REEMPLAZA A RUBINHO El Toyota Gazoo Racing confirmó que Emiliano Spataro reemplazará en la tercera fecha del Súper TC2000 al brasileño Rubens Barrichello, quien no puede ingresar al país por las restricciones existentes por la situación sanitaria actual a raíz de la pandemia de coronavirus. La tercera cita del campeonato se disputará este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde el campanense Matías Milla será protagonista con el Renault Fluence #8. TÍTULO HISTÓRICO El lunes se disputó la final 2021 de la NCAA, la liga universitaria de básquet de Estados Unidos. Y Baylor Bears logró el primer título de su historia al vencer 86-70 a Gonzaga Bulldogs, equipo que llegó invicto a la definición, pero se quedó con las manos vacías en el último juego y sin poder alcanzar un logro que no se consigue desde hace 71 años. SE BAJÓ NORCOREA Corea del Norte confirmó que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio "para proteger a los atletas de la crisis sanitaria mundial que ha generado el Covid-19", según aseguró el servicio de información del ministerio de Deportes.

