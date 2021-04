El partido se jugará el sábado desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini. Mientras el plantel de Villa Dálmine retomó los entrenamientos después de la derrota sufrida el domingo ante Brown de Adrogué, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer las designaciones arbitrales para la quinta fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Entonces, el Violeta conoció que Luis Lobo Medina será el referee a cargo del encuentro que disputará el sábado desde las 15.30 horas frente a San Martín de San Juan en el estadio de Mitre y Puccini. Será la octava vez de Lobo Medina con el equipo de nuestra ciudad, que ha obtenido tres victorias, un empate y tres derrotas con este árbitro que el sábado estará acompañado por los asistentes Pablo Acevedo y Guido Ferrari y por el cuarto árbitro Américo Monsalvo. En este encuentro, el elenco cuyano volverá a Campana después de casi 29 años. Su última visita fue el 9 de mayo de 1992. En aquella oportunidad igualaron 2-2 en Mitre y Puccini por la 39ª fecha de la B Nacional, mientras que en la primera rueda también habían empatado (pero 1-1) en San Juan. Igualmente, el último registro entre ambos es más reciente: el miércoles 20 de marzo de 2019 se midieron en cancha de Gimnasia de La Plata por la primera ronda de la Copa Argentina, un duelo que quedó del lado de San Martín (que por entonces jugaba en Primera) por el gol de Humberto Osorio a los 18 minutos del ST. El sábado, si bien no será un partido de eliminación, Villa Dálmine afrontará un compromiso de muchas necesidades después del flojo comienzo de campeonato (tres empates, una derrota y flojo funcionamiento). Y otro mal resultado sin respuestas futbolísticas podría poner a Felipe De la Riva en una situación límite.



LUIS LOBO MEDINA DIRIGIRÁ POR OCTAVA VEZ AL VIOLETA. TRES CAMBIOS DE ENTRENADORES Apenas cuatro fechas transcurrieron del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y tres instituciones ya confirmaron cambios en la conducción técnica de sus equipos. En Almirante Brown no sigue Jorge Benítez, quien se despidió en la derrota 2-1 ante Chacarita y ya tiene reemplazante: Fabián Nardozza dirigió ayer su primera práctica en La Fragata. En tanto, en Nueva Chicago, la asunción de Hugo Bellón como nuevo Presidente del Torito derivó en la salida de Rubén "Yagui" Forestello, aunque su sucesor todavía no está claro. Mientras en Tucumán se concretó una desvinculación que ya parecía un hecho en las últimas semanas: la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi no continúa en San Martín después de la caída 2-1 ante Atlanta en Villa Crespo.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Lobo Medina será el árbitro ante San Martín (SJ)

