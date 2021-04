» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

7 de Abril de 2021







¡SANTO SANTOS! En el inicio de la serie por la tercera y última ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores, San Lorenzo recibió un duro golpe al caer 3-1 como local frente a Santos de Brasil El único tanto del Ciclón lo marcó Ángel Romero, quien anotó el transitorio 1-2. La revancha, que definirá un lugar en la fase de grupos, se disputará la próxima semana. Hoy, por esta misma instancia, comienza la serie entre Libertad de Paraguay (equipo del campanense Adrián Martínez) y Atlético Nacional. En cambio, el duelo Independiente del Valle vs Gremio de Brasil, que estaba pautado para este miércoles, fue postergado al viernes y no se jugará en Ecuador, sino en Paraguay, debido a casos de coronavirus.



DEFENSA SE RECOPA Esta noche arranca la Final de la Recopa Sudamericana entre el último campeón de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia, y el reciente campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras de Brasil. El primer duelo se jugará hoy en Florencio Varela desde las 21.30 horas (ESPN). RIVER, A POR BOCA Por la segunda ronda de la Copa Argentina, River Plate se medirá esta noche frente a Atlético Tucumán (20.30 horas; TyC Sports), sabiendo que, en caso de ganar, se cruzará con Boca Juniors en los Octavos de Final. El otro duelo de esta instancia que se disputará hoy será Vélez Sarsfield vs Talleres de Córdoba (18.00; TyC Sports). Ayer, en tanto, Patronato de Paraná eliminó a Lanús: después de igualar 2-2 en los 90 minutos, el conjunto entrerriano se impuso 5-3 en la definición por penales. SUB 23: CABEZA DE SERIE El Seleccionado Sub 23 será cabeza de serie para el sorteo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El conjunto dirigido por Fernando Batista será uno de los cuatro seleccionados que comandarán las diferentes zonas del torneo. Los otros tres serán Brasil, Japón y Corea del Sur. CHAMPIONS: TRIUNFO REAL Ayer, en el inicio de los Cuartos de Final de la Champions League, Real Madrid venció 3-1 como local a Liverpool con un doblete de Vinicius y un tanto de Marcos Asensio (Salah marcó para el conjunto inglés) y quedó muy bien posicionado para la revancha que se jugará la semana próxima en Inglaterra. Por su parte, Manchester City consiguió una agónica victoria sobre Borussia Dortmund al imponerse 2-1 con un gol de Phil Foden en el minuto 90 y contará con escaso margen para la revancha en Alemania. Hoy arrancarán las otras dos llaves de Cuartos de Final: Bayern Munich recibirá a Paris Saint Germain en la reedición de la última final, mientras Porto será local frente a Chelsea (ambos encuentros comienzan a las 16.00 y serán transmitidos por ESPN). INTER, POR MÁS VENTAJA En un partido pendiente de la fecha 28 de la Serie A de Italia, Inter de Milan recibirá hoy a Sassuolo (13.45: ESPN) con la posibilidad de sacarle 11 puntos de ventaja a su escolta, Milan. Además, también hoy, Juventus será local ante Napoli en un duelo postergado de la fecha 3 del campeonato. GOLEÓ TALLERES (RE) En el cierre de la quinta fecha del Apertura de la Primera B Metropolitana, Talleres de Remedios de Escalada superó 3-0 a Cañuelas y alcanzó el quinto puesto con 7 unidades, ubicándose a cuatro del líder Flandria (11). Por su parte, el Tambero, recientemente ascendido, quedó 14º con 4 puntos.

