Ayer fueron confirmados 88 nuevos contagios y los casos activos ascendieron a 520. En Zárate se registró un récord de 125 nuevos infectados. En el marco de otro récord de contagios confirmados a nivel nacional (ver aparte), nuestra ciudad también tuvo otra jornada de alta cantidad de positivos de coronavirus: ayer, la Secretaría de Salud informó 88 nuevos infectados en Campana. Se trata de una cifra que no se daba desde el 26 de enero, cuando el regreso de estudiantes de sus viajes de egresados generó un aumento de casos registrados en nuestra ciudad. De esta manera, el distrito acumula ahora 7.405 casos totales. Y como ayer no se señalaron altas médicas, los casos activos volvieron a presentar un fuerte salto: ahora son 520 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. El incremento de contagios confirmados que trae aparejada la llegada de la segunda ola también se observa en el acumulado semanal: entre lunes y miércoles (70, 46 y 88), Campana ya superó los 200 casos, línea que solo había quebrado en dos de las últimas ocho semanas. Finalmente, como no se notificaron nuevos decesos a nivel local, el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 7.405 casos totales que se dividen en 520 que se encuentran activos, 6.744 que se han recuperado y 141 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:40 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 7.850 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 92 más respecto al informe del pasado sábado y 445 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial mantuvo a Campana con 143 víctimas fatales en esta pandemia (dos más que las indicadas hasta el momento por el informe local). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate registró ayer su récord diario de nuevos contagios: informó 125 nuevos positivos, además de 42 altas médicas y 185 nuevos "sospechosos" que fueron testeados. De esta manera, el distrito llegó a 5.962 casos totales que se dividen en 705 que se encuentran activos, 5.100 que se han recuperado y 157 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar indicó 197 nuevos positivos, 93 altas médicas y 2 decesos. De esta manera, llegó a 15.481 casos totales, entre los que se cuentan 1.997 que se encuentran activos y 497 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 17 nuevos positivos y 18 altas médicas. Con estos números, su cuadro de situación quedó conformado por 1.823 casos totales que se dividen en 130 que se encuentran activos, 1.661 que se han recuperado y 32 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 299 nuevos contagios y 191 altas médicas. Así, el distrito acumula 25.970 casos totales entre los que se cuentan 3.311 que se encuentran activos y 433 que han fallecido.



EL PASADO LUNES 29 DE MARZO, CAMPANA TENÍA 198 CASOS ACTIVOS. AYER ASCENDIERON A 520.





Coronavirus:

Campana registró otra alta cifra de positivos

