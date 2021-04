El jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, detalló que en el Hospital Municipal San José, las plazas ocupadas destinadas a pacientes con Covid-19 son del 55%. Actualmente, solo una persona se encuentra con asistencia mecánica respiratoria por la gravedad de su cuadro. El jefe de Gabinete del Municipio, Ezequiel Sabor, comunicó este miércoles que, por el momento, la ocupación de camas del Hospital San José está en el 45%. Según los indicadores, las plazas de la Unidad de Terapia Intensiva destinada a pacientes con Covid-19 son de un 55%, mientras que para los que no contrajeron el virus, es de 33%. No obstante, solo un paciente se encuentra internado en el nosocomio local con asistencia mecánica respiratoria por la gravedad de su cuadro. Además, Sabor reafirmó que, según el Gobierno Provincial, Campana no está en "semáforo rojo" dada la baja ocupación de camas en el sistema de salud público. Por otra parte, aseguró que el Municipio se encuentra a la espera del DNU de Nación y de la Provincia para acogerse a lo que dictaminen y aplicar las medidas en la ciudad. "Hasta que no haya dosis suficientes y no se vacune a toda la población o a un alto porcentaje de la misma, vamos a seguir tomando medidas de restricción para evitar contagios", dijo Sabor, al tiempo que aseguró que seguirán priorizando la salud, pero sin descuidar la actividad económica. Y concluyó: "Visto que estamos atravesando la segunda ola y que los casos están aumentando, debemos extremar los cuidados para evitar contagios de Covid-19".



Campana:

Por el momento, la ocupación de camas del hospital Municipal está en el 45%

