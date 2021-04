La secretaria de Salud del Municipio comunicó que, en el sistema público, no se hisopan más los contactos estrechos de pacientes con Covid-19 ni a personas asintomáticas ni por viaje. Desde la cartera sanitaria solicitaron a los vecinos que cuentan con obra social o prepaga concurrir en primera instancia a su efector de salud. La secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, comunicó ayer que, según el nuevo protocolo establecido por la Provincia de Buenos Aires, no se hisopan más los contactos estrechos de pacientes con Covid - 19. Según comentó, en el sistema público de salud tampoco se hisopan personas asintomáticas ni por viaje. Y los sintomáticos solo se hisoparán luego de la evaluación médica correspondiente. Acciardi también comentó que a los pacientes con dos síntomas de Covid (fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, diarrea/vómitos) menores de 60 años y sin factores de riesgo, se deberá aislar mientras persistan los síntomas, en tanto que si el cuadro empeora o continua con los síntomas se le realizará una pcr rt en un laboratorio externo y en tanto no esten los resultados, el paciente deberá continuar aislado. "Todo paciente con síntomas que requiera internación, tenga factores de riesgo o sea mayor de 60 se le realizará una pcr rt y deberá permanecer aislado hasta obtener el resultado", explicó la secretaria de Salud. Y, por último, solicitó que las personas que cuenten con obra social o prepaga, deberán concurrir al efector de salud que le corresponda y que, en caso de no recibir respuesta, se las atenderá en el hospital San José.

Desde la cartera sanitaria solicitaron a los vecinos que cuentan con obra social o prepaga concurrir en primera instancia a su efector de salud.



Hisopados: informan el nuevo protocolo dispuesto por la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar