Cazador se vacunó: "A mi criterio tuve que esperar demasiado tiempo"

El concejal de Juntos por el Cambio se aplicó la primera dosis de Sinopharm en la UTN. Crítico el ritmo de la campaña de inoculación, pero celebró que le llegase el turno y recomendó a los vecinos anotarse: "Si hay contagio, se disminuye la posibilidad de tener problemas graves". El concejal Carlos Cazador, referente de Juntos por el Cambio, pasó ayer por la UTN y se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cazador, edil que finaliza este año su último mandato en el Concejo Deliberante, aseguró haber tenido que esperar "demasiado tiempo" por su turno de inmunización, aunque de todas maneras no dejó de recomendar a los vecinos que se anoten a la campaña que organiza la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con La Auténtica Defensa, el concejal expresó su "alegría" por recibir la primer dosis de Sinopharm al permitirle "comenzar otra forma de vivir porque hasta ahora era encierro total" debido a sus 69 años y el padecimiento de EPOC, una enfermedad pulmonar que predispone a tener cuadros graves de COVID-19 en caso de contagio. "Esto me va a permitir mejorar mi calidad de vida", resaltó el edil. Referente del oficialismo local, Cazador consideró que la vacunación avanza con lentitud. "A mi criterio tuve que esperar demasiado tiempo", afirmó el edil. Y expresó su deseo de que la campaña "sea mucho más rápida porque se necesitan más vacunas". También manifestó que deben permitirse "distintas otras alternativas para poder conseguir vacunas que lleguen al país y que la gente se pueda vacunar para tener una situación distinta a la que se tiene hoy". "Mi deseo es que el país no tenga que aislarse para combatir el COVID sino que pueda vacunarse", dijo Cazador. "Apelo la responsabilidad de cada uno de nosotros en función de mantener nuestra vida sabiendo de que tenemos una pandemia de por miedo". "No creo en los Estados que todo lo dictan y nosotros no podemos hacer nada. Debemos ser conscientes y tener criterio para este tipo de cosas", añadió. Pese a estas críticas a las políticas oficiales, el exvecinalista recomendó a los campanenses anotarse y aguardar por un turno "sin dudas" porque "es la única manera de, aún siguiendo con los cuidados personales, se puede volver a vivir con tranquilidad, porque si hay contagio se disminuye la posibilidad de tener graves problemas de salud".

