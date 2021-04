Fue ayer por la mañana a la altura de San Cayetano, mano a Zárate. Una mujer fue trasladada por el SAME. Ayer por la mañana, una Peugeot Partner con dos ocupantes impactó de frente contra la parte posterior de un camión Mercedes Benz 710, mientras transitaban por la Ruta 6, mano a Zárate. Aparentemente, el camión disminuyó su velocidad inesperadamente para evitar colisionar con un colectivo de línea que ingresaba a la parada que se encuentra a la altura de San Cayetano. Por su parte, la Partner no alcanzó a frenar lo suficiente y terminó su trayectoria debajo de la caja del camión. El conductor resultó ileso, al tiempo que su acompañante, una mujer de mediana edad, fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. Del operativo participaron efectivos del Comando Patrulla Campana quienes se ocuparon de controlar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor.



La Partner no alcanzó a frenar lo suficiente y terminó debajo de la caja del camión.

#Dato choque en Ruta 6. Pasado el mediodía una Peugeot Partner colisionó con la parte trasera de un camión Mercedes Benz que frenó detrás de un colectivo en la parada frente a barrio Santa Lucía mano a Zárate, la acompañante del conductor fue trasladada por SAME. CP zona 1 pic.twitter.com/5XL1VUu61X — Daniel Trila (@dantrila) April 7, 2021

Choque en Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar