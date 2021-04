P U B L I C



La ex intendenta y actual concejal agradeció al presidente, al equipo de vacunación y aprovechó para recordar la figura de Jorge Varela en el día de su natalicio número 64. El pasado sábado a Stella Maris Giroldi le tocó el turno de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y a la referente del Frente de Todos se la vio super feliz, y no es para menos ya que hoy en gran parte del mundo la gente está esperando el turno de vacunarse, es decir que es un bien muy preciado. En conversación ayer con La Auténtica Defensa, la ex intendenta dijo: "Me emocioné mucho cuando me tocó el turno de vacunarme, porque poco a poco y con las prioridades correspondientes relacionadas con los riesgos, en Campana la vacunación se está realizando de manera ordenada y eficientemente". Además, aprovechó nuestro contacto y agregó: "Hoy es una fecha muy especial, ya que es el cumpleaños 64 de quién fuera mi compañero de la política y de la vida, Jorge Varela. Yo sé que él desde arriba me cuida y nos cuida a todos los campanenses", dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de emoción. Desde las redes sociales, el mismo sábado después de vacunarse había compartido: "Y llegó el día... ¡Más que feliz por estar vacunada!" expresó la concejal del Frente de Todos. "Agradezco a nuestro Presidente Alberto Fernández, por ocuparse y preocuparse de la salud de los argentinos, deseándole una pronta recuperación. Y al equipo de "Buenos Aires Vacunate" por la excelente atención que le brindan a los vecinos y la calidez con que nos atienden. "¡¡¡A seguir cuidándonos que de ésta pandemia salimos juntos!!!", concluyó la ex mandataria de Campana.









Stella Giroldi ya está vacunada

