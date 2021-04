Seis de cada diez fumadores intentarían dejar el tabaco sin ayuda profesional

(Por InfoGEI) - Seis de cada 10 fumadores (60,7%), en caso de decidir dejar de fumar, lo harían por su cuenta, apostando solo a su voluntad personal. El dato surge del trabajo denominado "Estudio de Opinión sobre hábitos y tabaquismo en tiempos de cuarentena", llevado a cabo a nacional a pedido del Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles (CIENTA) que incluyó la participación telefónica de 3.418 individuos mayores de 16 años de todo el país durante el mes de junio de 2020. Entre otros comportamientos, el 8,6% manifestó que utilizaría herramientas como grupos de autoayuda, el 13,3% recurriría a medicamentos, chicles o parches, el 7,2% a terapias alternativas y el 4,3% utilizaría el cigarrillo electrónico como paso intermedio. En opinión de los especialistas, en general el porcentaje de personas que deciden pedir ayuda con los profesionales es muy bajo, y seguramente ello contribuye a que se sucedan múltiples fracasos en los intentos antes de alcanzar el objetivo. "Los valores aportados por los participantes de la encuesta están en línea con lo reportado por los expertos en cesación tabáquica, y eso genera un desafío porque seguramente el mensaje no está llegando como debiera y muchos fumadores por desconocimiento o falta de confianza en el abordaje médico del tabaquismo, no recurren a sus servicios", manifestaron desde CIENTA. "Si la gente no se acerca a pedir ayuda e inicia cada proceso por su cuenta apelando exclusivamente a su voluntad, les priva a los profesionales de ofrecerle asistencia y un abanico de recursos disponibles en la medicina actual", finalizaron. El relevamiento reportó también un nivel de tabaquismo en 1 de cada 5 encuestados (20,8%), valor que se corresponde con resultados del Ministerio de Salud. Además, solo un 30% de los fumadores intentó dejar de hacerlo, pero sin éxito, un 48.1% lo pensó, pero no lo intentó y un 14.5% ni siquiera lo intentó. En cuanto al tipo de cigarrillo, 8 de cada 10 (82%) consumieron el cigarrillo tradicional a combustión, 7,4% cigarrillo electrónico, 2,7% ambos y otros el 5,6%.



Seis de cada diez fumadores intentarían dejar el tabaco sin ayuda profesional

