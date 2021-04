Efemérides del día de la fecha, 8 de Abril

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO Establecido en el Cuarto Congreso Internacional Gitano celebrado en Serok (Polonia) en el año 1990, en este día se conmemora el Primer Congreso Mundial romaní/gitano, llevado a cabo en Londres (Inglaterra) en el año 1971, en el cual se instituyó la bandera y el himno gitano. Acerca de la primera, la misma es verde y azul (simbolizando el campo y el cielo) con una rueda de carro roja en el centro (simboliza el camino desde la India y la libertad) mientras que el segundo, "Gelem, Gelem" ("Anduve, Anduve"), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos asesinados durante el nazismo. Sobre esto último, se estima que entre 90.000 y 150.000 gitanos fueron asesinados por los nazis. Por otro lado, esta jornada reconoce la cultura, la historia y la lengua gitana y se hace un llamado a terminar con la discriminación.



JUAN ROMÁN RIQUELME FESTEJA POR PRIMERA VEZ COMO EL "TOPO GIGIO" Hace 20 años Juan Román Riquelme realizaba el icónico festejo del "Topo Gigio", tras convertirle un gol a River, en La Bombonera. En ese entonces, se disputaba la fecha 10 del Clausura 2001 y el conjunto de Carlos Bianchi se enfrentaba contra el River de Américo Gallego en la cancha de Boca. La buena campaña de "El Millonario" durante el torneo contrastaba con la irregular actuación de Boca, no obstante, frente a todo pronóstico adverso el local se quedó con la victoria. Hugo Ibarra abrió el marcador a los 21 minutos del segundo tiempo con un golazo que desató la euforia de los hinchas de Boca. Cuatro minutos después, el arquero Franco Constanzo le cometió una infracción a Clemente Rodríguez provocando que el árbitro sancionara penal. Así, Riquelme pateó la pelota que tapó el guardameta "millonario" pero éste dio rebote y Román terminó convirtiendo el gol de cabeza. Tras marcar el gol, salió corriendo hasta la mitad de la cancha y, frente al palco presidencial, realizó el festejo que trascendió fronteras. Finalmente, a los 36 minutos, el árbitro volvió a sancionar penal y Guillermo Barros Schelotto selló el 3 a 0 final. Cuando le preguntaron acerca de su festejo él contestó: "no grité el gol por algo en especial, solo que a mi hija le gusta el ´Topo Gigio´y nada más".



SE LANZA "BLUE JEANS" Un día como hoy en el año 2012, Lana del Rey lanzaba el sencillo "Blue jeans". Perteneciente al álbum "Born to die" (2012) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Dan Heath y Emile Haynie, la canción está inspirada en una relación amorosa que no funcionó: "no es mi culpa que el amor se haya estropeado. Conocí a esta persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Vivíamos juntos y luego empezó a meterse en problemas y tuvo que irse" manifestó la artista.

