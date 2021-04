Hace algunos años atrás, alrededor de mis 18, tuve la suerte que se comunicara conmigo el querido amigo Eduardo Gambini para tomar imágenes de la excelente pesca de pejerreyes que había en ese momento en el pesquero "El Caño" en la laguna la Soraida de Villa Cañas Santa Fe. A este pesquero llegábamos por Ruta 8 donde en el kilómetro 325 tomábamos el callejón de tierra a mano izquierda hasta llegar a la laguna, allí fue donde también se conocieron nuestros hijos Agustín y Nicolás, siendo muy chicos ya nos acompañaban a pescar pejerreyes. Era todo un deleite para nosotros ver como estos dos chicos hoy hombres aprendían y disfrutaban de la pesca. Eduardo, por aquel entonces, oficiaba de guía de pesca en varios pesqueros y era el único habilitado a ingresar con lancha a motor, esto se debió a una seguidilla de accidentes ocurridos por los pescadores que concurrían a esta laguna sin conocerla y al ser campos inundados tenían una gran peligrosidad con los postes de los alambrados y los alambrados sumergidos, lo que no representaba ningún problema para Eduardo ya que conocía esta laguna y otras como la palma de su mano. En estos momentos Eduardo Gambini de Iguana pesca Deportiva realiza relevamientos de pesca para varios medios gráficos y televisivos entre ellos el nuestro Semanario del Pescador. En esta oportunidad me ha enviado imágenes y detalles del relevamiento realizado en la misma laguna La Soraida de Villa Cañas pero esta vez en el pesquero Luis Rovea, hermoso pesquero que día a día va incrementando los piques y las buenas capturas de pejerreyes muy vigorosos y combativos. En líneas generales las modalidades de pesca utilizadas son dos: fondeados o anclados y al garete, por supuesto de ello depende el estado del pique y de los vientos. En esta oportunidad con pesca al garete con bajadas de 30 a 40 centímetros lograron una buena calidad de pejerreyes algunos rondando el kilo de peso, con muchos de medida y entreverados juveniles que realmente es muy bueno que estén presentes, ya que esto nos asegura que la laguna está bien poblada y tendrá buena continuidad. En estos momentos podemos decir sin ninguna duda que al igual que años anteriores, esta laguna y el pesquero de Luis Rovea es una de las mejores opciones para el pescador de pejerreyes en lagunas, reitero con ejemplares de pejerreyes muy robustos con un promedio de entre los 35 a 40 centímetros, lográndose capturas de ejemplares de mayores portes que rondan entre los 600 y 900 gramos, pudimos apreciar en imágenes que dependiendo de cómo estén los vientos la cuota de pesca se puede realizar en media jornada. Algunos de los equipos que se utilizan en esta laguna con buenos resultados están compuestos de reeles frontales, o rotativos del tipo huevito cargados con multifilamento, cañas telescópicas de hasta cuatro metros. En cuanto a las boyas se pueden elegir las del tipo cometa, chapetonas o redondas de colores verde limón, naranja y amarillas armadas con brazoladas entre los 15 y 35 centímetros dependiendo del estado de la laguna y de las temperaturas, con puntero o rematadas con una bigotera con el último anzuelo en una brazolada de unos 40 a 60 centímetros. La carnada más rendidora es sin dudas la mojarra viva aunque me comenta Eduardo que el filet de dientudos o del mismo pejerrey da buen resultado. Por otra parte, tenemos que mencionar que el pesquero Luis Rovea ha realizado una nueva bajada de embarcaciones a solo 8 kilómetros del pueblo, con un canal navegable sumamente seguro para las embarcaciones que desemboca en la laguna. Otra cosa a tener en cuenta es realizar las llamadas pertinentes para saber el estado de la laguna y de la pesca antes de realizar el viaje, ya que en días de mucho calor el pique después de mediodía se aletarga. Contactos: Laguna La Soraida Pesquero Luis Rovea. Reservas de tracker con o sin guía Cel. 03462-15-571295 (Dana), 03462-15-571531 (Marcela), Guía de Pesca Miguel Gonela 03462–15– 621751, Face: Luis Rovea. Agradezco a mi querido amigo Eduardo Gambini por los comentarios y filmaciones. Desde la hermosa Colonia Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me comenta: "Que tal Luis María como anda, todo bien, buenas noches, mire acá lo más destacable de la zona nuestra son los paties, paties y paties de tamaño, de medida, a fondo a boya como quiera, la verdad que paties hay del que pida de un kilo hasta veinticinco kilos. Es impresionante la cantidad de paties que hay, yo en lo personal no soy mucho de hacer la pesca del pati pero sé que hay mucho pati. Después la boga mermó no hay mucha boga, el dorado está difícil con agua sucia y después hemos visto los primeros pejerreyes, algún pejerrey temprano de costa con lombriz se está logrando algún pequeño pejerrey. Pero para hacer garete y eso me parece que todavía le están faltando unos quince a veinte días y algo frío. Bueno Luis María esos son los datos de la zona, abrazo". Desde Esquina provincia de Corrientes el amigo Jorge Baldi me informa: "Hola Luis María buenas noches cómo estás, bueno realmente fue una Semana Santa muy atípica, con muy poco pique de dorados y surubí, solamente se dieron algunos bagres y armados. Este fin de semana ha sido con muy poco pique, en realidad la gente que salió a pescar y de campamento todos lo han pasado bien porque fueron los días muy lindos, estuvo fresco, así que realmente lo han pasado bien, pero con muy poco pique. Resulta que seguimos con el agua que está creciendo, el río todavía no, creería que la creciente terminaría hoy o mañana y comenzaría a bajar, ósea que esperamos que el fin de semana próximo sea mejor en cuanto a piques de dorados y surubíes, que es lo que la gente siempre pretende pescar, bogas también que acá hay bastante también bogas y tarariras. Pero bueno vamos a ver qué pasa, yo te estaré informando la semana que viene si te interesa el día lunes te podría mandar otro Whatsapp con las novedades ocurridas el fin de semana. Así que eso es todo en cuanto al pique, hoy aquí ha llovido bastante en Esquina también, eso perjudica el pique sobre el río corriente porque va mucha agua con suciedad de las calles a parar a los ríos, así que eso también modifica un poco el pique. Esperemos que en el transcurso de la semana esto mejore, te mando un abrazo y bueno los contactos son Hostería Costa Río Corrientes, Esquina provincia de Corrientes el Celular es 03777-15-657913 se comunican con nosotros y le hacemos el ingreso a la provincia de Corrientes. Así que bueno esperamos la visita de los amigos de la provincia de Buenos Aires, especialmente de Zárate y de Campana a los que conozco bastante. Un abrazo para todos ustedes". Desde Concepción del Uruguay el amigo y colaborador Pablo Fender me comenta del estado del pique y del agua en la zona: "Hola Luis María, muy buenas noches, un gran saludo para vos y para todos los seguidores del Semanario del Pescador. Bueno Luis te comento que estos últimos días y a pesar de la Luna Llena y bueno de un río bastante bajo, se dieron días con muy buenas capturas tanto de ejemplares de bogas que en su mayoría promediaron entre el kilo y los dos kilos de peso y como siempre con algunos ejemplares que pasan ese promedio que llegaron hasta los tres kilos, eso en cuanto a la boga. También se dieron buenos piques de dorados, principalmente con carnada con ejemplares que también promediaron entre los dos kilos y tres kilos de peso. Así que bueno se dieron días mejores y días con no tantos piques, pero cuando el río acompañó y corrió un poquito se dieron muy buenas capturas de ambas especies. El río se mantiene bajo, estuvo en promedio a un metro y hoy arrancó con cero ochenta con agua en bajante, siendo la tendencia a estar por debajo del metro. El agua se encuentra bastante clara con algo de presencia de verdín, pero el agua está bastante clara y linda para la pesca. Bueno Luis más o menos este es el informe de estos últimos días, seguramente la semana que viene te estaremos mandando un nuevo informe. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto". En nuestro programa televisivo Nº874 de esta semana, te mostramos la pesca realizada por el amigo y colaborador Eduardo Gambini en la laguna la Soraida pesquero Luis Rovea de Villa Cañas Santa Fe con excelentes capturas, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Nuestro amigo y colaborador Eduardo Gambini con uno de los excelentes pejerreyes capturados en laguna La Soraida Pesquero Luis Rovea.



